Jöhet ítéletidő vagy pokoli nyár: a SPAR akciós áron kínált terméke mosolyt csal az arcodra

Te is úgy gondolod, hogy a kávé mellett a világ másik tuti találmánya a termoszbögre?! Most őszintén: akár arra vágysz, hogy melegség öntsön el, vagy épp ellenkezőleg: valami jó értelemben lehűtsön, akkor tudod, hogy a megoldás a kedvenc kávéd egy stílusos termoszbögrében!

Nem csak akciósan kínált SIMPEX Color termoszbögréért érdemes beugrani a SPAR-ba! (Fotó: Spar)

Egy tűzforró kávé azonnal helyretesz, egy jéghideg frappé megadja a mosolygós kezdőlöketet, a tuti koffeinmentessel pedig az estédet is bármikor feldobhatod! Tudja ezt jól a SPAR is, ahol nem csak szédítő kávékínálatból válogathatsz, de most mesés áron beszerezhetsz egyet az akciósan kínált SIMPEX Color termoszbögrék közül. Vagy inkább vegyél rögtön kettőt, hármat és lepd meg a kedvesedet, barátnődet is!

Július 10-től a Sparban többféle színben és méretben kapható a SIMPEX Color termoszbögre: a kisebb, 600 milliliteres változat 3 499 forintba, míg a nagyobb, 1200 milliliteres 3 999 forintba kerül. Ami igazán különlegessé teszi, hogy akár 6 órán át melegen, illetve 11 órán keresztül hidegen tartja a tartalmát!

A SIMPEX Color termoszbögre július 10-étől kapható a SPAR-ban(Fotó: SPAR Magyarország)

Praktikus, stílusos és megbízható a SIMPEX Color termoszbögre

Az utóbbi időben a közösségi médiában rendkívül felkapott lett a Stanley márka „The Quencher H2.0” nevű termoszbögréje, amit alapáron 10 ezer forint körül vehetünk meg. Ha viszont egy megfizethetőbb termoszbögrét keresel, ami megjelenésben – fiatalos dizájn és vidám árnyalatok – és minőségben is hasonló élményt nyújt, akkor a Spar akciós terméke remek választás lehet. A Spar termoszbögréje kiváló választás azoknak, akik aktív életmódot folytatnak, vagy csak egyszerűen szeretnék kényelmesebbé tenni a mindennapjaikat – írja a mindmegette. Ugyanakkor jó tudni, hogy nem mindegyik SPAR-ban érhető el az akciós SIMPEX Color termoszbögre.

Akcióból sosem elég!

A Sparban az akciós termoszbögre mellett természetesen ezen a héten számos pénztárcabarát ajánlatot találsz! Július 10-től óriási XXL akciók csábítanak: így az 1,8 literes Alida Smile Trio jégkrém például 1 999 forintért vásárolható meg! (Ez 41 százalékkal kedvezőbb egységárat jelent!). A 200 grammos, szeletelt és csomagolt Gyulai kolbász csak 999 forint lesz, a Picca D’oro fagyasztott pizzát (680 g) 1 399 forintért árulják majd, míg a Smack XXL instant tésztaleves (3×100 g) csütörtöktől csak 839 forintba kerül.