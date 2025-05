Kapaszkodj meg: így hat a kávé az öregedésre!

Az évek során rengeteg dilemma övezte a kávéfogyasztás szükségességét, jótékony vagy éppen kártékony hatásait, így elég nehéz eldönteni, hogy melyik oldalra álljunk, ha a híres feketénkről vagy tejeskávénkról van szó. Azonban kutatások rámutattak, hogy a kávé nemcsak az ébredésünkre, hanem az öregedésünkre is hatással van.

A kávé számtalan jótékony hatással rendelkezik Fotó: Illusztráció/Pexels

Plusz egy pont azoknak, akik a kávé mellett teszik le a voksukat

Érdekes, hogy sokak szerint, a sok cukor és tej miatt a kávé csak feketén iható, azonban mértékkel fogyasztva igencsak egészséges. Segíti az anyagcsere- folyamatokat, a máj egészségéhez is hozzájárul és a koncentrációra is jó hatással van. Mindezek mellett még a cukorbetegség, a máj- és vastagbélrák kialakulásának kockázatát is csökkentheti.

Lassítja az öregedést

Az olyan antioxidánsokban, mint a kollagénsavban gazdag kávébab még a rákot okozó káros szabadgyököket is semlegesíti. És bár a krónikus megbetegedések kialakulásának kockázatát is csökkentheti, mindezek mellett az öregedést is lassíthatja – írja a Life.hu. Mivel a kávé gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik, a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát is jelentősen csökkentheti.

Sokak szerint a kávé hatása a koffeinben rejlik, ám a bioaktív vegyületek is nagyban hozzájárulhatnak olyan betegségek csökkentéséhez, mint például a magas vérnyomás. Bár hihetetlen, de az Alzheimer-kór és a Parkinson-kór kialakulása ellen is hatással lehet. Merészebb tanulmányok még a DNS épségével is összefüggésbe hozzák a kávéfogyasztást.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a kávéfogyasztáshoz nem minden esetben párosul jótékony hatás, azt nagyban befolyásolja, milyen mennyiséget viszünk be belőle a szervezetünkbe. A napi egészséges adag 130-400 mg koffein, mely személyenként eltérő. A szakemberek szerint napi 2-5 csésze cukrozatlan tiszta eszpresszó bevitele fejti ki szervezetünkben a jótékony hatásait.