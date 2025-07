Római-part: fertőző szennyvíz miatt zárták le a szabad strandot - itt a legújabb fejlemény

Az óbudai Fidesz-KDNP frakció tagjai, Gyepes Ádám Óbuda fideszes képviselője és Puskás Péter frakcióvezető követelte ki, hogy tegyen valamit a DK-s Kiss László által vezetett önkormányzat, mert az elmúlt napok viharai miatt a Római-parton a helyzet tarthatatlan. A vízelvezető tartály, ahol a környék szennyvizét is tárolják, ugyanis annyira megtelt a heves esőzések miatt, hogy eddig nem látott mennyiségi szennyvizet kellett a strand vizébe engedni. Az FCSM, azaz a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. mérései alapján a szennyezettség elérte a kritikus pontot. A börtönből nem rég kiengedett Kiss László ezúttal sem akarta komolyan venni a helyzetet. Mint mindig, most is tagadta, hogy ez egy létező probléma lenne. De vajon miért?

A börtönből nem rég kiengedett DK-s Kiss László szerint a Római-part vize kristálytiszta / Fotó: Ripost

Római-part: soha nem látott szennyezettségű a víz

Az önkormányzat ezúttal is el akarta bagatellizálni az ügyet. Az óbudai fideszesek azonban határozottan felszólították Kiss-éket, hogy a helyzetet vegyék végre komolyan. Ezért rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezték. Több előterjesztéssel is éltek. Mire Kiss-nek engednie kellett a nyomásnak. Lezáratta a szabad strandot, így nem lehet most fürdeni. Sok szezonon keresztül ezt soha nem tették meg, Kiss mindig tagadta, hogy szennyvizet engedne a a strandozók nyakába. A mostani lezárással egyúttal felér egy beismerő vallomással. Hiszen ezzel elismerte, hogy valóban van ez a probléma, és évekig hazudott erről az embereknek.

Az óbudai Fidesz-KDNP frakció régóta foglalkozik az üggyel, és régóta kéri, hogy oldják meg a helyzetet, csakhogy Kiss a füle botját sem mozgatta eddig. Pedig a Fidesz-KDNP frakció évek óta megállapodott FCSM-mel, hogy szóljanak akkor, amikor kénytelenek beengedni a szennyvizet a Dunába. Az FCSM minden alkalommal SMS-ben jelezte az önkormányzat felé, amikor megtelt a tartály, és kénytelenek engedni. Idényenként 15-20 alkalommal történt ilyen! Vagyis bizonyíthatóan eddig is tudtak a szennyvízről. Az üggyel korábban részletesen foglalkozott már a Metropol.

Elkezdtük felhozni, hogy a szennyvíz folyik a strand vizébe. De sokáig nem foglalkoztak ezzel. Jó, hogy végre foglalkoznak vele, és egyúttal azt is beismerték, hogy korábban is kellett volna. Végre több év után először megtették. De évekig sajnos szennyezett vízben fürödtek az emberek.

- nyilatkozta a Metropolnak Puskás Péter az óbudai Fidesz-KDNP frakcióvezetője.