Félezer éve látogatnak minket az ufók – állítja a dokumentumfilm-rendező

Hihetetlen állítás rázta meg a netet: nemcsak a modern időkben látunk furcsa repülő tárgyakat, hanem már a 16. század óta kémkednek utánunk a titokzatos, Tic-Tac formájú ufók! Erről beszél az Amazon Prime vadonatúj dokumentumfilmje, a Project: Alien Earth készítője, a rendező Mark Christopher Lee, azt állítja, hogy már 1561-ben, a németországi Nürnbergben is megfigyelték ezeket a különös, kapszula alakú „űrlényeket”, sőt égi csatákról is beszámoltak!

A dokumentumfilm igazi hidegrázós kérdést feszeget (Fotó: Marko Aliaksandr/Shutterstock – Képünk illusztráció)

Később, az 1890-es években Amerikában is ezrek láttak egy fém kapszulaszerű tárgyat, ami hangtalanul szelte át az eget. Lee szerint teljes átverés, hogy ezek a járművek titkos katonai technológiák lennének. „Nem dőlök be ennek a kamumesének! Ezeket a furcsa repülő izéket már régóta látjuk! Olyan tulajdonságaik vannak, amit ember soha nem tudott előállítani!” – fakadt ki a rendező, akinek szavait a DailyStar idézte.

A Tic-Tac ufók állítólag hangtalanul lebegnek, hihetetlen sebességgel tűnnek el, és semmilyen látható meghajtásuk nincs! A dokumentumfilm igazi hidegrázós kérdést feszeget: ha ezek a lények már 500 éve figyelnek minket, vajon most is itt vannak? Lee szerint a kormányok szándékosan terelik el a figyelmet: „Azt akarják, hogy elhidd, ez csak haditechnika. De mi van, ha az igazság sokkal félelmetesebb? Mi van, ha mindig is figyeltek minket?!” És ha ez még nem lenne elég, egy tudós pár napja azt állította, hogy egy 12 mérföldes rejtélyes tárgy száguld a Nap felé 135 ezer mérföldes óránkénti sebességgel! A 3I/Atlas nevű égi látogató állítólag egy másik csillagrendszerből jött. Vajon egy újabb földönkívüli vendégről van szó?