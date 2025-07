Rettegnek a budapesti lakótelepen, darázsinváziótól tartanak

Ijesztő dolog tartja rettegésben a budapesti Füredi úti lakótelep egyik társasházát: a helyiek szerint ugyanis darazsak fészkelték be magukat a lakótömbbe. Bár nem tudják, hol lehet a veszélyes fészek, a rovarokat bizony nagyon jól látják, ők ugyanis úgy röpködnek ki-be az ablakon, mintha csak darázsinvázió készülődne. Egy nő arra panaszkodott, hogy ötödik emeleti lakása ablakánál rendre megjelennek a kellemetlen rovarok, amiket még a szúnyogháló sem tart vissza. Bár hetek óta próbálja kinyomozni, hol lehet a fészek, eddig nem találta meg, az asszony már a gondnokot is riadóztatta. Boros Tibor méhész szerint óvatosnak kell lennünk, ha felvesszük a harcot a veszélyes rovarokkal, a darazsak ugyanis nyáron szaporodnak, agresszívebbek lehetnek. Semmiképpen ne nyúljunk a fészekhez, mert az állatok rajban támadnak, csípésük pedig veszélyes, a hagyományos rovarirtószerek sem hatásosak ellenük.

A darázsinvázió életveszélyes is lehet, a szakember szerint mindenképpen hívjunk segítséget Fotó: beküldött fotó

Mennyire ismered a Harry Pottert? Teszteld most velünk Fotó: felhasználói fotó

