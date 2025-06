Irány a Spar, ha szereted az ázsiai ízeket

A Mindmegette írja, hogy a kínai tészta, illetve a pirított tészta az egyik leggyakrabban keresett ázsiai ételrecept Magyarországon. A név alapján egyszerűnek tűnik, de valójában nem az, hiszen, zöldség, hús, főszer és szósz is kerül hozzá, igazi ízkavalkád adja az ázsiai ételek egyediségét. Ha nincs időd főzni, és a pirított tészta a kedvenced, akkor érdemes bevásárolnod a Spar üzleteiben kapható újdonságból.

Fotó: Spar

Kevés munkával gyorsan kész a pirított tészta

Az ázsiai ételek kedvelőinek konyhájában és hűtőjében minden bizonnyal megtalálhatóak a jellegzetes fűszerek és szószok. A legtöbb ázsiai ételbe kell szójaszósz, gyömbér, de a halszósz, az osztrigaszósz, a mogyoróolaj és a rizsecet is gyakori összetevőnek számít – ezeket kell első alkalommal beszerezni, így egyiket sem mondhatjuk gyorsan összedobható receptnek.

Különleges pirított tészta kapható a Sparban / Fotó: Spar

A Spar most egy különleges termékre hívja fel az ázsiai ízek kedvelőinek figyelmét, ugyanis felkerült a kínálatba a Maggi újdonsága, a Magic Asia nevet viselő pirított tészta. Ez a különleges zacskós fogás tartalmaz minden szükséges fűszert és a tésztát is, csupán a csirkemellet és a kívánt zöldségeket kell megvenni hozzá.

A Sparban ráadásul több változatban is kapható, hiszen van fokhagymás-szójás, csirkés currys és édes chilis is csupán 549 forintért, és mindet egyszerű elkészíteni.

A húst kockára vágva egy kevés olajon le kell pirítani, hozzáforgatni a választott zöldségeket, beleszórni a tasakban található fűszereket, hozzáönteni a vizet és végül a tésztát, majd az egészet addig kell főzni, amíg a tészta meg nem puhul

– tanácsolja a Mindmegette.

A Spar üzleteiben zacskós levesek széles választéka is megtalálható.

A Sparban zacskós levesek széles választéka vár mindenkit

Egy zacskós leves nagyon jól tud jönni, főleg, ha beteg az ember, vagy nincs időnk főzni. Éppen ezért jó, hogy a Sparban nemcsak a pirított tésztát találjuk meg, hanem többféle zacskós levest is vehetünk. A Maggi házias levesei közül ráadásul több is kapható, például a dörgicsei csibeleves és a klasszikus grízgaluskaleves is, mindössze 499 Ft-os áron.

A sok-sok tésztát kedvelőknek ott vannak a Delikát Csurigtésztás levesei is, amik között van húsleves és gulyásleves is, a Spar polcain 299 forintért lehet megtalálni azokat. Ráadásul van egy különleges akció is, ugyanis 3 darabtól a zacskós leves ára már csak 199 Ft.

