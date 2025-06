Nyugdíjasok figyelem: ma érdemes ránézni a bankszámlákra!

Szép, napos idő lesz ma

A koponyeg.hu szerint csütörtökön ragyogóan napos időre van kilátás, keleten, északkeleten némi gomolyfelhőzettel, csapadék nélkül. Mérséklődik a szél is. 27-28 fokos, kellemes nyári meleg lesz.

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz az I. és az V. kerületben

A rendőrség tájékoztatása szerint egy delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz június 12. és június 15. között az I. és V. kerületben. Emiatt tilos megállni

június 12-én 6 óra és június 15-én 10 óra között az V. kerületben az Erzsébet tér park felőli oldalán a Miatyánk utca és a Bécsi utca között,

június 12-én 14 óra és 22 óra között az I. kerületben a Lánchíd utcában a Várkert bazárral szemközti parkolóban,

június 13-án 6 óra és 11 óra 30 perc között az V. kerületben a Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Markó utca és a Stollár Béla utca között.

A sikló sem üzemel egész nap

A BKK tájékoztatása szerint június 12., csütörtök üzemkezdettől 10:00 óráig hatósági zárás miatt a sikló nem üzemel majd.

Esti séta lesz az állatkertben

Június 12-én 18:30-tól ismét esti sétára indulhatnak az érdeklődők a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A séta alkalmával a kulisszák mögé is be lehet lesni, emellett a pálmaházat, a szavannaházat és a takarmánykonyhát is részletesen bemutatják az érdeklődőknek. Az esemény részletei itt olvashatók.

Ingyenes előadás lesz a Szecesszió Világnapja alkalmából a Ráth György-villában

A Szecesszió Fesztiválja keretében ingyenes előadásokkal, workshopokkal, tárlatvezetésekkel és kézműves programokkal várják az érdeklődőket a Városligeti fasor 12-es szám alatt. A ma napon este hat órás kezdettel Baldavári Eszter, az Iparművészeti Múzeum könyvtárának főosztályvezetője tart majd előadást. További részletek ezzel kapcsolatban itt olvashatók.