Fontos határidő közeleg a postai meghatalmazásoknál - Nekik kell intézkedniük, méghozzá eddig!

Közel kétmillió postai meghatalmazás fog lejárni hamarosan. Aki továbbra is valaki más segítségével szeretné átvenni a küldeményeit, annak meg kell újítania ezt a dokumentumot. A Magya Posta most közzétette, meddig van erre lehetőség és azt is, hogy a legegyszerűbb.

Fontos figyelmeztetést adott ki a posta a meghatalmazásokkal kapcsolatban, mutatjuk kinek van teendője / Fotó: Molcsányi Máté / Kisalföld

Már most érdemes elvégezni a meghatalmazások megújítását

Azok számára, akik meghatalmazott útján veszik át postai küldeményeiket, időszerűvé vált az ehhez szükséges meghatalmazások megújítása - figyelmeztet a Magyar Posta. Mivel a lejáró dokumentumok száma mintegy 2 millió, érdemes már most elvégezni a megújítást, ezzel elkerülve a későbbi torlódásokat.

Kiknek kell megújítani a meghatalmazását?

Akiknek 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazása van. Ezek az iratok ugyanis 2025. december 31-én automatikusan lejárnak és hatályukat vesztik.

Meddig kell megújítani a papírokat?

Az érintett ügyfelek számára legkésőbb 2025. december 31-ig van lehetőség a meghatalmazások megújítására. Aki ezt nem teszi meg időben, annak a jogosultsága megszűnik.

Mihez lehet szükség ilyen meghatalmazásra?

A postai meghatalmazás általános vagy meghatározott küldeménytípusokra szól, például:

nyugdíjutalványra,

hivatalos iratra,

időgarantált küldeményre,

egyes levél- és csomagküldeményekre,

egyéb utalványokra.

A gyakorlatban leginkább a személyes átvételt igénylő, könyvelt küldeményekhez kapcsolódik egy ilyen meghatalmazás, de az ügyfelek túlnyomó része a teljes körű, valamennyi küldeménytípusra érvényes meghatalmazást részesíti előnyben.

Hogyan lehet a legegyszerűbben megújítani a meghatalmazásokat?

A meghatalmazásokat kétféleképp is meg lehet újítani: online és személyesen. Előbbi a legegyszerűbb, csak regisztrálni kell az ÉnPostám felületén itt, majd a hitelesítést követően néhány kattintással el is végezhető a teljes folyamat. Az online megújítás másik nagy előnye, hogy a meghatalmazások később, a Posta bevonása nélkül is kezelhetők lesznek. A megújítást emellett személyesen bármelyik postán meg lehet tenni, amihez ezt a nyomtatványt kell kitölteni. További információk a meghatalmazások megújításáról itt találhatók.