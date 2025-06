Ez a 7 vitamin hiányozhat nyáron: komoly panaszokat okozhat, ha nem pótolod!

A vitaminpótlást a nyári időszakban sem szabad elhanyagolni, mivel rengeteg kihívásnak tesszük ki a szervezetünket a szabadtéri időtöltések alkalmával. Hiába itt a nyár, mégis sokan kimerültnek, fáradtnak és ingerültnek érzik magukat - csökken az energiaszintjük. A vitaminháztartásunk nyáron is kibillenhet, különösen, ha sokat izzadunk, rendszertelenül eszünk és nem figyelünk oda a mozgásra sem.

Számos vitamin segít a nyár adta kihívásokkal megküzdeni a szervezetünk számára - még ha elég gyümölcsöt és zöldséget eszünk is / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A vitamin, mint fontos energiaforrás

1. Magnézium

A magnézium kulcsfontosságú ásványi anyag, ami nélkül az idegrendszer és az izmok hamar jeleznek: jöhetnek a görcsök, a feszültség, sőt még az alvásminőség is romolhat. Nyáron ráadásul fokozottan veszítjük az izzadással – így könnyen kialakulhat a hiány, anélkül hogy észrevennénk. Egyél több mandulát, zabpelyhet, spenótot, banánt, tökmagot – és igen, az étcsoki is segíthet! Válassz magnéziumban gazdag ásványvizet is a folyadékpótláshoz.

2. D-vitamin

Hiába a napsütés, ha egész nap árnyékban vagy beltéren vagyunk – nyáron is kialakulhat D-vitamin-hiány. Ez a vitamin nemcsak a csontokat erősíti, hanem az immunrendszert és a hangulatot is támogatja. Pótolhatod zsíros halak, tojássárgája fogyasztásával, valamint napi pár perc napfény – főleg reggel vagy késő délután.

3. B1-vitamin

A túl sok kávé, alkohol vagy cukros üdítő hamar kiürítheti a szervezetből. A B1-vitamin segít ébren tartani a memóriát és az idegeket is. Fogyassz teljes kiőrlésű gabonát, hüvelyeseket, napraforgómagot, sörélesztőt.

4. Kálium

A nagy melegben könnyen lecsökken a káliumszint, ami izomgyengeséghez vagy akár ájuláshoz is vezethet. Ezt a vitamint könnyen megtalálod banán, paradicsom, avokádó, dinnye gyümölcsökben – finom és hasznos!

5. C-vitamin

Nem csak télre való! A C-vitamin nyáron is védi az immunrendszert és a bőrt az UV-sugarak ellen. Egyél sok paprikát, epret, áfonyát, kiviben– lehetőleg nyersen!

6. B12-vitamin

A B12-vitamin hiánya gyakori növényi étrend mellett. Fontos az idegek és a vérképzés szempontjából. Megtalálod húsokban, tojásban, tejtermékekben, vagy B12-vel dúsított növényi ételekben.