"Milliókat keresünk azzal, hogy a páromat zaklatják a neten a súlya miatt!"

Ha össze nem illő párok kerülnek szóba, akkor bizony a korkülönbség mindig téma, ugyanakkor a brit-ausztrál páros, George és Sienna egy egész másfajta előítélettel kell, hogy szembenézzen, náluk ugyanis sokak szemében a súlykülönbség jelenti a szálkát. Az ausztrál lány a népszerű brit áldokumentumfilm-sorozat, a People Just Do Nothing-nak köszönhetően ismerte meg a srácot, akivel először csak Instagramon beszélgettek, később azonban egyre közelebb kerültek egymáshoz. Sienna végül Londonba költözött, George-hoz. Eleinte egy egyszobás lakásban éltek, mára azonban elköltözhettek egy hatalmas luxusotthonba, köszönhetően annak, hogy a közösségi médiában igencsak megszedték magukat – többek közt George súlyának, illetve az őket támadó, zaklató trolloknak köszönhetően.

Sienna és George sok támadást kap, amiért jelentős súlykülönbség van köztük Fotó: YouTube

Trollokból lettek milliomosok

Mind George, mind Sienna influenszerként keresi a kenyerét: külön-külön és együtt is. Van, hogy vicces reakcióvideókat gyártanak a közösségi felületeikre ömlő gyűlölködő kommentekből.

"Vannak gyűlölködő weboldalak, amit teljesen nekünk szenteltek. Egyszerűen nem tudják feldolgozni, hogy én testes vagyok, ő pedig sovány" – magyarázza George a Love Don't Judge kamerái előtt. A férfi arról is beszélt: olyan jól megy nekik, hogy volt, amikor a TikTokon egyetlen kétórás élőzéssel 10 ezer fontot, azaz átszámítva 4,8 millió forintot keresett.