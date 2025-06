Nagy a baj: eltűnt a vízben egy 10 éves kislány

Szívszorító esemény rázta meg a floridai Destin üdülővárost június 12-én este, amikor a 10 éves Trinity Eslinger eltűnt a vízben egy családi nyaralás során. A kislány a családtagjaival fürdött a népszerű partszakaszon, amikor a beszámolók szerint egy hirtelen kialakuló vízi áramlat magával sodorta. Utoljára az O’Steen Beach és a Norriego Point közötti részen látták őt este fél nyolc körül. A család és a helyszínen tartózkodók azonnal értesítették a hatóságokat, amelyek az eset súlyosságára való tekintettel azonnal életbe léptették az úgynevezett aqua alert riasztást. Ez a vízi eltűnéses esetekre fenntartott sürgősségi protokoll, amely automatikusan mozgósítja a különböző mentő- és kutatóegységeket – írja a People.

A 10 éves Trinity Eslinger (balra) eltűnt a vízben egy családi nyaralás során Fotó: GoFundMe

A mentés azóta is gőzerővel zajlik: a Destin Tűzoltóság, az Okaloosa megyei seriffhivatal közösen koordinálja a keresést. A hatóságok drónokat, helikoptereket, motorcsónakokat és búvárokat is bevetettek. Az eddigi információk szerint legalább 24 merülést hajtottak végre a környező vizekben, miközben partközeli járőrök és önkéntes segítők is kutatnak a kislány után. A körülmények azonban egyre nehezebbek: az erős áramlatok, a víz alatti rossz látási viszonyok, valamint az idő múlása komolyan akadályozza a mentési munkálatokat.

Trinity eltűnésének gyorsan híre ment, a helyi közösség is aggódik a gyermekért. A kislány nagynénje adománygyűjtést indított a GoFundMe-oldalon, hogy segítse a családot az ott tartózkodás és a keresési műveletek költségeiben. A támogatók reményüket és imáikat fejezik ki a kampány oldalán, miközben Trinity szülei és hozzátartozói továbbra is bíznak benne, hogy élve kerül elő a lányt.