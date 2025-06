„A lányom a halott nővére ruháját viselné az esküvőjén: mondtam, hogy erről szó sem lehet!”

Elsőszülött lánya elvesztése után egy nő úgy döntött, hogy megőrzi az elhunyt esküvői ruháját emlékként. Amikor a fiatalabb lánya elmondta, azt a ruhát szeretné viselni a nagy napon, az anyuka kijelentette: erről szó sem lehet. A kérés, és az arra adott válasz természetesen igen komoly feszültséget szült pillanatok alatt a családban. De vajon kinek van igaza?

Egy 55 éves nőnek két lánya született: Rachel, aki nemrég tölthette volna be a 30-at, és Emily, aki 28 éves. Rachel és a vőlegénye egy tragikus balesetben vesztette életét négy évvel ezelőtt. Halála előtt Rachel már megvásárolta a menyasszonyi ruháját, amit soha nem viselhetett.

– írta meg történetét egy később törölt Reddit-bejegyzésében az asszony.

Az anyuka számára a menyasszonyi ruha, amelyet elhunyt lánya viselt volna, a gyász és az emlékezés szimbólumává vált. És sajnos egyben a feszültség forrásává is még élő lányával. Emily ugyanis, aki a saját esküvőjét tervezi, megkérte az édesanyját, hogy viselhesse azt a ruhát, amelyet eredetileg a testvére viselt volna a nagy napon. A posztban az anyuka leírta, hogy lánya ragaszkodott hozzá, hogy azt a ruhát szeretné viselni, és csak néhány apró változtatást eszközölne rajta. Azonban az anya elutasította a kérést.

Emily próbált érvelni, hogy senki sem látta Rachelen a ruhát, így igazából soha nem volt használatban, és csak tárolva volt. Még azt is felajánlotta, hogy megvásárolja az anyjától. Ennek ellenére az édesanya válasza továbbra is nem volt – számolt be a viszályról a People.

A posztoló elmondta a lányának, hogy találhat hasonló ruhát, de ezt nem kaphatja meg. Bár a helyzet elsőre megoldottnak tűnt, a konfliktus egy családi vacsorán újra felszínre tört, amin Emily vőlegénye és annak szülei is ott voltak. A lánya vőlegényének anyja félrevonta a posztolót, és elmondta, hogy Emily nagyon szomorú a ruha miatt. Azt javasolta, hogy engedjen, mert így könnyebb lesz az esküvőszervezés.