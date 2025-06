Ma van az utolsó nap, hogy ezt elintézd, különben a pénztárcád bánja!

Pótlékmentes részletfizetést kínál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azoknak, akik nem egy összegben, hanem havi részlettörlesztéssel szeretnék befizetni a gépjárműadójukat. A részletfizetést a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók egyaránt igénybe vehetik, aminek a lényege, hogy a gépjárműadót nem egy összegben, hanem 5 hónapon át törleszti a tulajdonos, ráadásul pótlékmentesen. A határidő azonban 2025. június 30-án, ma éjfélkor lejár! Mutatjuk, hogyan tudod elintézni, ha eddig még nem tetted meg. Mulasztás esetén kamat terheli a be nem fizetett adót!

Június 30-án, vagyis ma éjfélkor lejár a határidő, utána már nem lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra Fotó: Világgazdaság

Eddig 36 ezer ember élt a pótlékmentes részletfizetés lehetőségével. A legegyszerűbben a NAV mobilalkalmazásában, a NAV-Mobilban lehet benyújtani a kérvényt, amit a rendszer pár percen belül ki is értékel és szinte azonnal megjelennek a részletfizetés adatai. Az applikációs kérvénybenyújtás ráadásul azért is praktikus, mert a NAV-Mobil az adott részletfizetés határideje előtt egy nappal figyelmeztető üzenetet küld.

Cselekedjünk azonnal, ma éjfélkor lejár a határidő!

A részletfizetés iránti kérelem benyújtható az interneten keresztül is, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás oldalán, de postai úton is eljuttatható a NAV-hoz. A gépjárműadó egy összegben átutalással is befizethető, de ebben az esetben figyeljünk arra, hogy az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni a közlemény rovatban, nem a rendszámot – hívja fel a figyelmet a NAV.

A NAV-Mobil egyébként nem csak a gépjárműadó befizetésére használható, más okból is érdemes letölteni. Ellenőrizhető például az adószámla, lekérdezhetőek a foglalkoztatási adatok, illetve sok más adatbázis, valamint kalkulátor is elérhető az applikációban.