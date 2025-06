Budapest rekord mennyiségű iparűzési adót zsebelt be, Karácsonyék mégis csődöt mondtak

Mintegy 450 milliárd forint veszteséget termelt a Fővárosi Önkormányzat Karácsony Gergely 2019-es hivatalba lépése óta a Tényellenőr szerint. Mire ment el Budapest pénze? - teszi fel a kérdést az oknyomozó portál, és meg is válaszolják: a Lánchíd és a Széna tér felújítása is félrement, ahogy a Biodóm–Hermina-garázs is, jelen állapotában az épület pénznyelő, de egyben értékesíthetetlen is. Rákosrendező a legismertebb költségigényes projekt, de óriásit nőtt a fővárosi önkormányzat tanácsadóinak száma és fizetése is az elmúlt időszakban, tehát a haverokat kifizették, a budapestieket meg cserbenhagyták. Nem véletlen, hogy Latorcai Csaba Karácsonyt Gergelyt egy Gazdálkodj Okosan! társasjátékkal köszöntötte a születésnapján.

Mindeközben a városvezetés a budapestieket bünteti, ujjal mutogat a politikai ellenfeleire és nem vállalja a felelősséget. A főpolgármester 2019 óta felelőtlenül gazdálkodik a budapestiek pénzével, ezzel pedig a szociális ellátórendszer is veszélybe kerül.