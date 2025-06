Egyetlen, apró kullancscsípés tette tönkre az életét – újra járni tanul a fintesz influenszer

A kullancsok apró, vérszívó élősködők, amelyek számos életveszélyes betegséget terjeszthetnek. Erdős területeken, magas fűben, de akár hátsó kertekben is megbújhatnak, és órákig vagy akár napokig is észrevétlenül táplálkozhatnak az áldozat testén. A legismertebb közülük a Lyme-kór, de terjesztik a Babesiosist, a Sziklás-hegységi foltos lázat, az Ehrlichiosist és még a ritka, bénulást okozó kullancsencephalopathiát is.

Ezek a fertőzések gyakran csak napokkal vagy hetekkel a csípés után okoznak tüneteket, így korai felismerésük nehéz. Bár a legtöbb eset antibiotikummal kezelhető, előfordulhatnak súlyos, életminőséget teljesen megváltoztató következmények is.

Szakértők javasolják, hogy a nyári szabadtéri programok során mindenki használjon rovarriasztót, és a hazaérkezés után vizsgálja át a testét kullancsok után kutatva.