Koncert közben, a színpadon esett össze az ismert zenész, le kellett állítani a fesztivált

Sokkot kapott a liverpooli Pier Head koncert közönsége, amikor a The Christians együttes egyik tagja az élő fellépés közben összeesett a színpadon, vélhetően szívmegállás miatt. A zenekar éppen a Sting előtti műsorszám-t adta elő az On The Waterfront fesztiválon, amikor az incidens történt.

Koncert közben, a színpadon esett össze a zenész / Fotó: Illusztráció/Pexels

A frontember, Garry Christian azonnal orvosi segítséget kért, miközben a szervezők gyorsan paravánt húztak fel a színpadon. A mentők perceken belül megérkeztek, és megkezdték az újraélesztést, majd kórházba szállították a zenészt.

A feszült pillanatok közepette a zenekar menedzsere, Emma Bridget így szólt a döbbent tömeghez: "Nagyon reméljük, hogy túléli. Nem volt pulzusa, de most úgy tűnik, van. Köszönjük szépen."

Majd hozzátette:

Sajnálom, mert Garry annyira szereti Liverpoolt, az élete koncertjét akarta itt adni... Teljesen össze vagyunk törve, de hálásak vagyunk.

A több ezer főből álló közönség követte figyelte némán, teljes sokkban a történéseket, miközben egy képernyőn ez a felirat jelent meg: "Köszönjük a türelmeteket. Az orvosok ellátják a zenészt, hamarosan tájékoztatást adunk." A közönség példás nyugalommal és együttérzéssel viselkedett.

A 2025-ös On The Waterfront zárónapjára került így árnyék, a fesztivál csütörtök óta zajlott a város ikonikus partszakaszán, rengeteg látogatót bevonzva. A Mirror szerint a The Christians egyébként Liverpool büszkesége: debütáló albumuk minden idők legjobban fogyó Island Records-lemeze lett, világszerte ismert slágerekkel.

A zenekart 1985-ben alapították a Christian testvérek, illetve Henry Priestman, akinek véletlenül ugyanaz a középső neve.

A néhai Roger Christian később kilépett, majd 1998-ban elhunyt agydaganat következtében. A jelenlegi együttes továbbra is Garry Christian vezetésével lép fel.