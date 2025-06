Ezek a legszebb nyarak a Balatonnál: telt házzal indul az idei szezon – Galéria

A magyar tenger a kikapcsolódás, az önfeledten eltöltött időt jelenti számunkra, ahol nyáron feltöltődhetünk a szürke hétköznapok robotja után. Mióta az eszünket tudjuk, ez így van, és így volt ez a szüleink, sőt a nagyszüleink idejében is. Ezt így tanultuk tőlük, még akkor is, ha ők talán ritkábban juthattak el a Balatonhoz. De vajon ha kicsit távolabb utazunk az időbe, dédszüleink, ükszüleink korába, akkor is ugyanez volt a helyzet? Számukra is csak és kizárólag a kikapcsolódást jelentette Magyarország legnagyobb tava? A Metropol időutazásra invitálja az olvasót. Körbefotóztuk, hogyan is néz ki most a Balaton partja, és a mai fotók mellé tettük a századforduló képeit. A különbség hihetetlen. A magyar tenger századfordulós látképe még nagyon másként festett.

A Balaton ma: teqballrajongó fiatalok. Vajon mi volt a fő parti sport egykor? (Fotó: Török Gergely Ádám)

A Balaton-part nagyon más képet mutatott egykor

Ma mindent, amit a Balatonon találunk, természetesnek veszünk. Bele sem gondolunk abba, hogy őseink micsoda küzdelmet folytattak azért a századfordulón, hogy a magyar tenger azt az önfeledt kikapcsolódást jelenthesse számunkra, aminek a gyümölcsét nyárról nyárra egyre inkább élvezünk. A 2025-ben készült fotók a kikapcsolódás paradicsomi állapotát tükrözik. Míg a századforduló képei a harcot is mutatják a természeti elemekkel, ahogyan felépítenek egy mólót, megerősítik a partot. De már ezeken is feltűnik a fürdőzés nyújtotta öröm. Látszik, hogy az akkoriak is törekedtek arra, hogy ne csak a munkát, hanem a feltöltődést is jelentse számukra a gyönyörű Balaton.

Vegyél részt Te is a fantasztikus időutazásban, és tekintsd meg a két korszak döbbenetes különbségeit bemutató képgalériánkat!