Időjárás: ha jót akarsz, júniusban nem indulsz vízparti szabadságra

A hideg, kellemetlen május után egy csapásra beköszöntött a nyár. Olyan erővel robbant ránk a kánikula, hogy csak pislogtunk. Ki emlékszik olyanra, hogy június elején hőségriadót rendeljenek el? Pláne másodfokút! Mert most ez történt: vasárnapig, június 8-ig tart a másodfokú hőségriadó. Ezt akkor adják ki, ha az előrejelzés szerint a középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri, vagy meghaladja a 25 fokot.

A forró időjárás még a gyerekeket is megviseli, így ők is keresik az enyhülést (Fotó: Hagymási Bence HB 24 Óra)

Akik beldöldi vízparti nyaralást terveznek, sajnos sokszor mellé lőnek, főleg, ha előre lefoglalt a szállás. Egy hűvös, esős hét a Balatonnál pedig igazi rémálom tud lenni, főleg kisgyerekes családoknál, de akár a felnőtteknél is, hiszen ilyenkor általában marad a „szobafogság”, vagy esetleg egy múzeum, netán más nevezetesség felkeresése. Ezért egy kis segítséget szeretnénk most nyújtani abban, hogy idén nyáron várhatóan melyik periódus lesz az, amikor csak hébe-hóba takarhatják felhők a napot és eső pedig egyáltalán nem várható. Ebben az AccuWeather segítségét kértük.

Az időjárás kitol a júniusi nyaralókkal?

Nos, a júniusi előrejelzésből az látszik, hogy nem igazán lesz olyan hét, amikor ne fordulhatna elő eső, zápor, esetleg zivatar, így jó szívvel ezt a hónapot még nem lehet ajánlani azoknak, akik belföldön terveznek vízparti nyaralást. Az előrejelzés alapján még egybefüggő három-négy nap sem lesz, amikor egész nap csak a napot látnánk. A július az előrejelzések szerint felhősen, borúsan indul, de most az látszik, hogy július 6-tól egy napot leszámítva, amikor eshet is, lesz egy olyan hét, amikor jó szívvel tervezhető egy balatoni nyaralás. Addigra nagy eséllyel a víz is még tovább fog melegedni. Ám aki igazán biztosra akar menni, az augusztusra tervezi idén a pihenést, a láblógatást. Méghozzá az augusztus tizedikén kezdődő hétre, amikor nagyjából 30 fokos nappali csúcshőmérsékletekkel számolhatunk és esőnek nyoma sem lesz – egészen a turisztikai főszezon zárultáig, augusztus 20-ig.

De elég a tervezgetésből, aki idén először mártózna meg valamelyik nyílt vízben, az lehetőleg még ma tegye meg, ugyanis ehhez kiváló idő társul, a koponyeg.hu szerint június 7-én 32 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála, de holnap már eléri hazánkat egy hidegfront. Fokozatosan hűl majd a levegő és hétfőre eltűnik a strandidő.