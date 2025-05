Már a játszótérre is alig merik leengedni őket: gyerekeiket féltik a szülők Budapesten

Már nemcsak rikácsoló hangot ad, hanem emberre is támadhat egy elsőre veszélyesnek tűnő, ám valójában ártalmatlan madárfaj. A dolmányos varjaknak most van a fiókanevelési időszaka, így ilyenkor csőrrel, karommal védik a kicsinyeiket. Mutatjuk, mit tegyél, ha te is hitchcocki jelenetbe kerülsz!