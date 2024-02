Háromszor támadt ez az állat egy nőre Terézvárosban

Féltik a gyerekeket

Több kerületben is megjelentek a varjak, többen között Újpesten és Újhegyen is. Ezeken a részeken tavaly több varjútámadás is történt. A legveszélyesebb ezek közül talán a kőbányai volt, ahol egy játszótér közelében csaptak le a varjak, hogy megvédjék a fiókáikat.

"A Gőzmozdony utcai játszótérnél egy dolmányosvarjú-fióka a földön ugrál ide-oda, nem tud még repülni, a szülők védik. Több embert is megtámadtak, többek között engem is. Hátulról nekirepült a tarkómnak. Egy idősebb hölgyre háromszor is rátámadtak" – mesélte korábban egy hölgy.

"A másfél éves gyerekem ezen a játszótéren játszik, és más pici gyerek is" – mondta egy másik aggódó szülő.