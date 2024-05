"Szorult beléjük némi gonoszkodó humorérzék" - megszólalt a szakember az újabb kőbányai varjútámadás kapcsán

Ahogy a Metropol korábban megírta több brutális varjútámadásról is beszámoltak a közelmúltban egy kőbányai Facebook-csoportban, ugyanis ilyenkor esedékes a dolmányos varjak fiókareptetése, ami ösztönszerű agressziót vált ki a madarakból. A kerületi lakosok több zöld övezetben is tapasztalták a varjak szokatlan agresszióját, ami gyakran akkor is előfordul, ha épp nincs a közelben fészek.

Egyre több a varjútámadás Budapesten Fotó: Pexels (illusztráció)

"Támadás, vigyázzatok!"

Niki arról számolt be lapunknak, hogy a Gőzmozdony és az Oltó utca közötti parkos résztől szándékosan távolabb egy parkolóban sétált, amikor hirtelen a semmiből egy hatalmas, tompa ütést érzett a tarkóján.

"Olyan volt, mintha fejbe rúgtak volna egy labdával" – magyarázza lapunknak Niki, akit ez után még 2-szer megpróbált megtámadni a madár, ám ezeket a fiatal nő már ki tudta védeni. Nem sokkal később egy újabb hölgy figyelmeztette a kerületieket a veszélyre a Facebookon. Ő idén megúszta a támadást, ám tavaly szerzett sérüléseket varjútámadás miatt.

A Gőzmozdony 2. szám előtti játszótérnél elkezdődött a varjú támadás, vigyázzatok! Ma 2 hölgyet és két kutyust támadtak meg

– magyarázza a bejegyzésben, ahol többen is beszámolnak saját tapasztalataikról.

Ezért támadnak

"Engem is megtámadott ott egy varjú reggel. Frászt kaptam, alig tudtam elhessegetni. Rendesen terrorizálják a járókelőket" – írja az aggasztó hozzászólást egy kommentelő. Lapunk a Fővárosi Növény- és Állatkert sajtószóvivőjéhez, Hanga Zoltánhoz fordult magyarázatért a varjak szokatlan viselkedésével kapcsolatban.

A dolmányos varjak valóban a fiókáikat védik a vélt vagy valós veszélytől.

– kezdi lapunknak a szakember, aki azt is hozzáteszi, vannak varjak, akik ettől függetlenül is viselkedhetnek szokatlanul.

"Azt tapasztaljuk, hogy a varjak néha vérszemet kapnak, szinte kötekednek a járókelőkkel, amit az az emberi reakció is kiválthat, hogy a legtöbben érthető módon kissé bizonytalanul viselkednek ilyen helyzetben" – fogalmazza meg Hanga Zoltán. Szerinte, ha a varjak zaklatnak, először odébb kell menni, hátha fióka van a közelben. De ha a támadás ezután sem marad abba, érdemes határozott fellépéssel megvédeni magunkat. Persze ehhez némi hidegvérre, lélekjelenlétre, helyzetfelismerésre is szükség van.

"Azt gondolom, szorult beléjük némi, talán kicsit gonoszkodó humorérzék, és némelyikük inkább a műsor, a kiváltott reakció miatt csinálja" – zárja Zoltán, aki szerint, ha egy ilyen madár nem a várt reakcióval találkozik, ettől könnyen megszeppenhet.