Bevetett ágyak és elhagyott tárgyak: mindent hátrahagyva tűntek el az alföldi üdülőkomplexum vendégei

Újabb különös helyet talált A Felfedező nevű híres urbexes. Valamikor boldog vendégektől lehetett hangos az alföldi üdülőkomplexum, de már hosszú évek óta elhagyatott. Az utolsó vendégek mindent hátrahagyva tűntek el. A szobákban bevetett ágyak és fél pár papucsok várják, hogy visszatérjenek a vendégek.

Bevetett ágyak az üdülőkomplexumban / Fotó: A Felfedező

Rejtélyes üdülőkomplexum az erdő mélyén

A titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például a budapesti luxusház, aminek a lakóiról több teória is született, valamint a Hungária körúti panelek, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, vagy a magyar gyár története. Most egy elhagyatott üdülőkomplexumban járt.

10 éve bezárt üdülőkomplexum rejtőzik egy alföldi erdő mélyén. A volt szovjet bázis területén nyílt meg 1991-ben, mely egykor esküvők, rendezvények és osztálykirándulások kedvelt helyszíne volt. A területen étterem, állatfarm és autósmozi is helyet kapott. A major az üzemeltetők tartozása miatt zárt be

– árult el az urbexes.

