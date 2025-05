Nyilvánosságra hozta a NASA: találtak valamit, civil embereket is kiküldhetnek

A NASA már hosszú ideje kutatja a végtelen univerzum titkait. A csillagászat jelenleg az egyik leggyorsabban fejlődő tudományág, ugyanakkor még mindig ezen a területen vannak a legnagyobb kérdések. Minél többet tudunk meg a világegyetemről, annál inkább rádöbbenünk, hogy mennyire keveset is tudunk. Mivel az univerzum kiterjedése és ideje is végtelen, a szabályszerűségek, a törvények és a variációk száma is végtelen, éppen ezért nehéz a teljességre törekedni. Most azonban egy olyan szenzációs felfedezést tettek, amitől mindenki álla leesett.

41 fényévnyire található a tengerparti paradicsom

Sok science fiction történet szólt már arról, hogy az emberek egy nap rájönnek a nagy titokra, hogy miképpen kell utazni az űrben, így tehát ismeretlen bolygókat indulnak meghódítani. Amilyen gyorsan pedig a tudomány halad, talán nem is vagyunk olyan messze tőle. A gyors és hatékony űrutazás elmélete már megvan (féreglyukak), sajnos azonban még nem tudják megvalósítani a gyakorlatban. Most azonban egy olyan felfedezést tettek, ami kedvcsinálóként tökéletesen alkalmas. Az LHS 1140 b exobolygót nemrégiben fedezték fel, kuriózuma pedig az, hogy nagy valószínűség szerint sok ott a víz. A kutatások jelenlegi állása szerint van ott egy óceán, amelynek vize 20 fokos lehet, és úgy tűnik, igazi tengerparti paradicsom ez a bolygó – írja a The Sun.

A tudósok szerint amikor majd képesek leszünk időtakarékosan utazni az űrben, ez a bolygó egy fantasztikus nyaralóövezet lesz, ahová a civilek is szívesen járnak majd vízi sportolni és pancsolni. Jelenleg fénysebességgel 41 évig tartana odáig eljutni, de ha építenénk egy féreglyukat, pikk-pakk az LHS 1140 b riviéráján lennénk.