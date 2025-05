Fontos nap a mai a magyarok számára: erre emlékezünk május 30-án

A VárkertFeszt is pénteken kezdődik

Idén már 11 éve, hogy a Várkert Bazár május 30. és június 1. között három napon át ingyenes könnyűzenei, kulturális és családi programokkal várja a látogatókat, akik egy páratlan hétvégét tölthetnek el festői környezetben. Az esemény részletes leírása itt található.

Szombaton lesz a dohánymentes világnap

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) 1986-tól május 31-ét dohánymentes világnappá nyilvánította. Minden nyolcadik percben meghal valahol valaki a világban a dohány ártalmai miatt. Ezt megelőzendő a WHO különböző programokat, kampányokat, felhívásokat indított, és ennek jegyében tartják minden évben a dohánymentes világnapot is.

62 éves lesz Orbán Viktor

Orbán Viktor politikus, a Fidesz egyik alapítója, jelenlegi miniszterelnök 1963. május 31-én született. 1982-ben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen kezdte meg jogi tanulmányait, ahol 1987-ben jogi doktori oklevelet szerzett. 1983-ban a Jogász Társadalomtudományi (1988-tól Bibó István) Szakkollégium megalapításában, 1984-ben folyóiratának, a "Századvég"-nek a megindításában és szerkesztésében vett részt. 1987-88-ban szociológusgyakornokként a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Vezetőképző Intézetének munkatársa volt és továbbképzéseket szervezett. Majd 1988. 03. 30-án Deutsch Tamással megalapította a Fiatal Demokraták Szövetségét (Fidesz), áprilisban pedig a Soros Alapítvány által támogatott Közép-Európa Kutatócsoport munkatársa lett.

114 éve lesz, hogy vízre bocsájtották a Titanicot

A Titanic brit Olympic-osztályú utasszállító hajót, ami később egy jégheggyel ütközött és elsüllyedt, 1912. május 31-én bocsájtották vízre az észak-írországi Belfastban. Elsüllyedésének időpontjában a Titanic volt a legnagyobb utasszállító gőzhajó a világon.