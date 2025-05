A gyerekeket sem kíméli a rák - fontos közleményt adtak ki

Gyermekkori rák: nem csak sorscsapás, hanem felismerhető kockázat

Sokan úgy vélik, hogy a daganatos betegségek kizárólag a felnőttkor problémái – de sajnos a statisztikák és a klinikai tapasztalatok mást mutatnak. Bár a gyermekkori rák ritkább, mégis különösen tragikus és nehéz terhet ró az érintett családokra. A kisgyermekeknél diagnosztizált daganatok hátterében leggyakrabban öröklött genetikai elváltozások állnak, vagy fejlődési rendellenességek, amelyek még a magzati korban keletkeznek. Pintér Lajos, a European Life Technologies genetikusa szerint fontos felismerni, hogy a rákhoz vezető lépések már az anyaméhben is elkezdődhetnek. Ha az anya a terhesség alatt káros anyagokat – például alkoholt, kátrányt vagy légszennyező anyagokat – visz be a szervezetébe, ezek akár a magzat DNS-ét is károsíthatják. Mivel a magzat és az újszülött szervezete gyorsan fejlődik, a hibák sejtosztódás közben könnyebben rögzülnek, így a daganatképződés esélye jóval nagyobb. A gyermekkori daganatok másik veszélye, hogy az immunrendszerük még nem elég fejlett ahhoz, hogy hatékonyan felismerje és megsemmisítse a rendellenesen viselkedő sejteket. Míg a felnőtteknél az immunrendszer képes „elkapni” a legtöbb hibás sejtet, a gyerekeknél ez a védelmi vonal gyakran gyengébb.

A rák nem válogat



A genetika és a környezet kölcsönhatása

Pintér Lajos szerint a genetika önmagában nem sorscsapás. Egy gyermek örökölhet ugyan hajlamosító tényezőket, de a környezeti hatások, valamint a szülők döntései legalább ilyen erősen befolyásolják, hogy ezek az adottságok aktiválódnak-e. Az egészségtudatos életmód már a várandósság előtt és alatt is sokat számít. Zéró tolerancia kell az alkohollal, dohányzással és más mérgező anyagokkal szemben – nemcsak az anya, hanem a gyermek egészségének védelmében is. A gyermekkori daganatoknál az idő kritikus tényező. Mivel a sejtek gyorsan osztódnak, a rák is gyorsabban fejlődhet, de ha korán felismerik, a gyógyulási esélyek rendkívül jók lehetnek. Ehhez egyre korszerűbb diagnosztikai módszerek állnak rendelkezésre.

Üzenet a szülőknek: amit megtehetsz, tedd meg most

Nem az a fontos, hogy mit öröklünk, hanem hogy mit kezdünk vele

– hangsúlyozza Pintér Lajos. A gyermekek még nem dönthetnek saját életmódjukról, így a felelősség a felnőtteké. Ha egy családban halmozottan előfordult daganatos megbetegedés, érdemes genetikai tanácsadást kérni, és fokozott figyelmet fordítani a megelőzésre, életmódra és a szűrésekre.

A gyermekkori rák megelőzésének első lépései már a szülők döntéseiben kezdődnek – mert a tudás, az odafigyelés és az időben történő cselekvés életet menthet.

Pintér Lajos hangsúlyozta: szegedi kutatókkal évek óta dolgozik olyan folyadék biopsziás megoldásokon, amelyek prevenciós és monitoring célokat is szolgálnak a rák kapcsán, azaz egyszerű mintavételt biztosítanak vizeletből vagy vérből. Ezek a fejlett módszerek segíthetnek gyorsabban és pontosabban meghatározni a daganatok jelenlétét az emberi szervezetben.