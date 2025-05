Kvíz: Ezekről a hangszerekről lehet, nem is hallottál!

Mindenkinek ismerős lehet a gitár, a zongora, a hegedű, a furulya. Akik kicsit jobban benne vannak a zene világában, hallhattak még olyan hangszerekről is, mint a lant, a hárfa vagy a kobza. Amiket azonban most mutatunk, azok olyan hangszerek, amikről talán nem is hallottál. Nézd meg a kvízünkkel, miféle hangszerek léteznek!

A kobzát még sokan felismerhetik, de ezek a hangszerek igen különlegesek. Fotó: Wikipédia

Miféle hangszerek ezek? Hogyan kell játszani rajtuk?

Ahány nép, ahány szokás, ahány ember, annyi megjelenése van a zenének. A pengetős hangszerek családjában számos olyan hangszer van, amiket ma már csak zenei műboltokban vagy gyűjtők darabjai között lehet találni. Akadnak olyan billentyűs hangszerek, amelyekből mindössze egy található az egész világon.

A történelem során olyan hangszerek is megjelentek, amelyek sajátos hangzásukkal csak egy időre válhattak a zenei világ részévé. Mások csupán a világ bizonyos pontjain ismertek, kultúrától függően. Ezekből a hangszerekből válogattunk most össze néhányat.

Ez nem egy zenei kvíz, sokkal inkább egyedülálló hangszereket mutatunk be. Nem mindegyiknek közismert a hangzása vagy a megszólaltatása. Teszteld te is a tudásodat!