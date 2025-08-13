Kiderült, miért volt áramszünet a Corvin Plázában - estig zárva voltak a boltok

Kedden egész nap áramszünet sújtotta a budapesti Corvin Plázát. Az üzletek zárva tartottak, a látogatók pedig sötét folyosókon bolyongtak. Kiderült, hogy a káoszt egy súlyos műszaki hiba okozta. Ezért történt az áramszünet!
Olvasói jelzést kaptunk, hogy kedd délelőtt váratlan áramszünet szakította meg a Corvin Pláza működését, teljes sötétségbe borítva az épületet. A bevásárlóközpont üzletei bezártak, a folyosókon zűrzavar uralkodott, a látogatók pedig tanácstalanul próbálták kideríteni, mi történt. A szokatlan látvány sokakat meglepett, az üzletek ajtajai zárva voltak, a bejáratoknál figyelmeztető táblák jelezték a leállást, a sötét folyosókon pedig biztonsági őrök igyekeztek tájékoztatni az érdeklődőket. Az áramszünet nemcsak a világítást és a boltok működését érintette, hanem a lifteket és az egyéb berendezéseket is.
Helyszíni beszámolók szerint már a reggeli órákban bezárt az egész bevásárlóközpont, és a biztonsági őrök próbálták tájékoztatni a betérőket, hogy bizonytalan ideig nem tudják kiszolgálni a látogatókat. A lapunkhoz eljutott információk szerint az áramszünet hátterében egy közelben zajló építkezés áll. A munkások véletlenül elvághattak egy elektromos kábelt, amelyen keresztül a Corvin Pláza kapja az áramellátást. Az Elmű szakemberei azonnal megkezdték a helyreállítást, de a hiba súlyossága miatt a munkálatok egészen este 10 óráig is eltartottak.
A többiek azt mondták, hogy este fél 10-ig nem jött vissza az áram. Folyamatosan csak azt hallottuk, hogy bizonytalan ideig tart az áramkimaradás. Én hamar hazamentem, de a legnagyobb gond az volt, hogy néhány kollégának bent kellett maradnia. Nem lehetett tudni, mikor jön vissza az áram, ráadásul sok bolt rácsait sem lehetett leengedni, mivel ahhoz is áram kell
– mesélte a Corvin Plázában dolgozó eladó a történtek másnapján.
Azt hallottuk, hogy egy közeli építkezésen vágták el a vezetéket, ami az áruház áramellátását is biztosítja. Először azt mondták, délután 2 körül helyreáll majd a szolgáltatás, végül csak este jött vissza az áram. Volt, aki addig bent maradt, mert nem merte ott hagyni a nyitott üzletet
– tette hozzá az ott üzemelő CBA Príma egyik munkatársa.
Megkerestük a Corvin Pláza üzemeltetését is, ahol megerősítették, hogy valóban energetikai probléma okozta az áramszünetet.
Az áramszünet az Elmű hálózatához kapcsolódó hiba következménye volt. Mi is várjuk még a részletes jelentést a szolgáltatótól. Mára már szerencsére visszatért az áram
– közölte kérdésünkre Berecz-Mecseki Virág, az Indotek Group üzemeltetési asszisztense.
Bár áramszünetek ritkán fordulnak elő ekkora létesítményekben, az ilyen esetek jól mutatják, mennyire kiszolgáltatott lehet egy teljes bevásárlóközpont az infrastruktúrában bekövetkező hibáknak. Szerencsére nem történt az áramszünet miatt személyi sérülés, de az üzletek forgalmának komoly csapást jelentett és a látogatók számára is kellemetlenséget okozott a több mint 10 órás leállás: nem tudták elintézni, megvenni, amiért jöttek.
Érdekel, mi mindent okozhat egy komoly áramszünet? Nézd meg videóban!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.