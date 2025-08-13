Kiderült, miért volt áramszünet a Corvin Plázában - estig zárva voltak a boltok

Olvasói jelzést kaptunk, hogy kedd délelőtt váratlan áramszünet szakította meg a Corvin Pláza működését, teljes sötétségbe borítva az épületet. A bevásárlóközpont üzletei bezártak, a folyosókon zűrzavar uralkodott, a látogatók pedig tanácstalanul próbálták kideríteni, mi történt. A szokatlan látvány sokakat meglepett, az üzletek ajtajai zárva voltak, a bejáratoknál figyelmeztető táblák jelezték a leállást, a sötét folyosókon pedig biztonsági őrök igyekeztek tájékoztatni az érdeklődőket. Az áramszünet nemcsak a világítást és a boltok működését érintette, hanem a lifteket és az egyéb berendezéseket is.

Áramszünet miatt állt le az egész Corvin Pláza kedden! (Fotó: olvasói)

Ezért volt áramszünet - kedden bezárt az egész Corvin Pláza

Helyszíni beszámolók szerint már a reggeli órákban bezárt az egész bevásárlóközpont, és a biztonsági őrök próbálták tájékoztatni a betérőket, hogy bizonytalan ideig nem tudják kiszolgálni a látogatókat. A lapunkhoz eljutott információk szerint az áramszünet hátterében egy közelben zajló építkezés áll. A munkások véletlenül elvághattak egy elektromos kábelt, amelyen keresztül a Corvin Pláza kapja az áramellátást. Az Elmű szakemberei azonnal megkezdték a helyreállítást, de a hiba súlyossága miatt a munkálatok egészen este 10 óráig is eltartottak.

A többiek azt mondták, hogy este fél 10-ig nem jött vissza az áram. Folyamatosan csak azt hallottuk, hogy bizonytalan ideig tart az áramkimaradás. Én hamar hazamentem, de a legnagyobb gond az volt, hogy néhány kollégának bent kellett maradnia. Nem lehetett tudni, mikor jön vissza az áram, ráadásul sok bolt rácsait sem lehetett leengedni, mivel ahhoz is áram kell

– mesélte a Corvin Plázában dolgozó eladó a történtek másnapján.

Azt hallottuk, hogy egy közeli építkezésen vágták el a vezetéket, ami az áruház áramellátását is biztosítja. Először azt mondták, délután 2 körül helyreáll majd a szolgáltatás, végül csak este jött vissza az áram. Volt, aki addig bent maradt, mert nem merte ott hagyni a nyitott üzletet

– tette hozzá az ott üzemelő CBA Príma egyik munkatársa.

Megkerestük a Corvin Pláza üzemeltetését is, ahol megerősítették, hogy valóban energetikai probléma okozta az áramszünetet.

Az áramszünet az Elmű hálózatához kapcsolódó hiba következménye volt. Mi is várjuk még a részletes jelentést a szolgáltatótól. Mára már szerencsére visszatért az áram

– közölte kérdésünkre Berecz-Mecseki Virág, az Indotek Group üzemeltetési asszisztense.