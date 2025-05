A Néprajzi Múzeum 2025 januárjában a legkedveltebb népi hangszerről, a citeráról nyitott kiállítást. Mivel olyan hangszerről van szó, amelyet viszonylag könnyen el lehet készíteni és megszólaltatni, a kiállítás kurátorai arra törekedtek, hogy ezt az élményt is átadják a tárlaton az ott látható közel 90 hangszer, 20 hangfelvétel és 3 film mellett.

Zenélő szombatok a Néprajzi Múzeumban

A Vígan zengjetek, citerák! című hangszerkiállításhoz kapcsolódóan a Néprajzi Múzeum felhívást tett közzé a citerát kedvelő amatőr és professzionális zenészek, együttesek, diákok és tanárok számára, hogy a magyar nyelvterületen ma működő citerajátékosok és -zenekarok is láthatóvá, meghallgathatóvá váljanak a tárlaton egy digitális térképen, valamint élő citeramuzsikán keresztül. 2025. február 15-től június 28-ig szombatonként 15 órától a kiállítás saját színpada ad koncerteknek helyet, a gyűjtőkampányban részt vevő zenekarok fellépésével.

2025.05.03. 15:00

Kútágas'77 Citerazenekar

Soltvadkert Város Citerazenekarát 1977-ben Duchai György alapította, aki a hangszerek készítője is volt. A zenekar kisebb szünetekkel azóta is töretlenül működik. 2020-ban a tagok megalapították a Kútágas Citerás Egyesületet, a zenekar pedig felvette a Kútágas’77 nevet. Az elmúlt években számos új taggal bővült a zenekar, elsősorban fiatalodott!

A zenekar feladatának tekinti a hagyományok megtartását, a környékbeli népdalok gyűjtését is. Rendszeresen fellépnek a környező települések rendezvényein, de vendégeskednek a testvértelepüléseken is ‒ a németországi Bodelshausen, az erdélyi Sarmaság és Torockó ‒, valamint szoros a kapcsolat kikindai barátaikkal is Szerbiában.

A zenekar nevéhez köthető a Kútágasra szállott elnevezésű Citerás Találkozó megszervezése, amit az utóbbi években Bócsán tart az egyesület.

A zenekar létszáma tizenhat fő, vezetője Duchai Judit.

A programon a kiállításra váltott belépővel lehet részt venni.

Időpont: május 03. 15.00

Helyszín: Néprajzi Múzeum (Budapest, Dózsa György út 35, 1146)