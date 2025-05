"Azt tervezem, hogy bosszút állok a sógornőmön az esküvőmön!"

Minden azzal kezdődött, hogy jelezte, hogy az ő esküvőjén minden családtag egy általa választott színű ruhában jelenhet csak meg. Ezután arról beszélt, hogy a vőlegénye - a bátyám - családja komolytalan, és nem segített semmit neki az esküvő szervezésében. Ez természetesen haragot váltott ki a családunkból, mégis előttünk is ünnepeltette magát az esküvőjén. A legdurvább rész azonban csak most következik: egyetlen egy képet sem készíttetett a családunk tagjairól. A teljes háromperces esküvői montázsukban csak róluk volt kép, illetve a sógornőm családjáról, a bátyám szüleiről vagy rólam egy darab sem. Egy darab 3 másodperces klipp volt csak, amikor az szülők és a házaspár pózoltak egyet, de ezen kívül semmi. Én mintha ott sem lettem volna a rendezvényen és nem is léteznék.