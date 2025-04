Lezárták az Erzsébet hidat a Pride tüntetés miatt, teljes a káosz

A Magyar Nemzet is írja, hogy lezárták az Erzsébet hidat a Pride tüntetés miatt, amin a helyszíni jelentés szerint még az előző demonstráció létszámánál is kevesebben vannak, de így is komoly bosszúságot tudnak okozni a fővárosiaknak, akik munka után haza szeretnének jutni, vagy a gyermekükért szeretnének elmenni.

A Pride tüntetésen állítólag egy maroknyi diák, illetve baloldali politikusok vannak.