A lakosság többsége nem támogatja a Pride-ot

A lakosság többsége ellenzi a hidak elfoglalását (Forrás: Századvég Intézet)

A Századvég felmérése rávilágít arra, hogy a megkérdezettek 83 százaléka hallott arról, hogy Hadházy Ákos április 1-jén tüntetést szervezett a pride mellett, melynek során a demonstrálók több budapesti hidat is elfoglaltak, megbénítva ezzel Budapest közlekedését.

A kutatási adatok tanúsága szerint a magyarok döntő többsége nem nézte jó szemmel a pride-párti tüntetők hídfoglaló akcióit.

A felmérés szerint a válaszadók 59 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem ért egyet a budapesti hidak elfoglalásával, míg 40 százalékuk helyeselte ezt. A kutatás eredményei elválaszthatatlanok attól a ténytől, hogy a pride-párti tüntetők a közlekedés megszokott rendjének felborításával érezhetően korlátozták a fővárosi lakosság mobilitását.

A lakosság nem támogatja a pride-ot, hiába agitál mellette a baloldal

Az elmúlt hetekben több baloldali politikus is felszólalt a gyülekezési törvény gyermekvédelmi célú módosítása ellen, többek között például Hadházy Ákos, Baranyi Krisztina, a Demokratikus Koalíció és a Momentum Mozgalom politikusai is. A Századvég legfrissebb kutatásából azonban az is kiderült, hogy a magyarok szerint a közterületeken – a gyermekek védelme érdekében – a szexuális propaganda semmilyen formájának sincs helye.

Ennek megfelelően a válaszadók közel kétharmada (64 százaléka) egyetértett azzal, hogy be kell tiltani a közterületeken a szexuális propaganda minden formáját – legyen az hetero- vagy homoszexuális propaganda, pornográfia vagy a szexualitást nyíltan propagáló felvonulás, mint a pride –, ugyanis kizárólag zárt keretek között biztosítható, hogy kiskorúak nem lesznek szemtanúi ennek. Ezzel szemben a megkérdezettek egyharmada (33 százaléka) nem kifogásolná a közterületen zajló szexuális propagandát.

