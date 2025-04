Halálos csapda a pestújhelyi kereszteződés – a Karácsony-féle városvezetés nem csinál semmit

Egy kereszteződés lámpa nélkül: az Apolló utca és a Pestújhelyi út találkozása évek óta a lakók rémálma. A Sztárai Mihály térnél található csomópontnál sem lámpa, sem rendes beláthatóság nincs – csak rohanó autók és rémült gyalogosok. Ezt a helyzetet akarja megoldani most Lehoczki Ádám fővárosi fideszes képviselő.

A kereszteződés balesetveszélyes Fotó: Máté Krisztian

„Egy lámpa azért megállítaná őket” – mondta egy helyi lakos, aki szerint itt nem számít, hogy gyerek, felnőtt vagy idős lép le a zebrára, az autók „csak mennek keresztül, keresztül.”

A környéken sok kisgyerek jár iskolába, óvodába – a szülők pedig nap mint nap rettegnek, hogy nem történik tragédia. Egy másik lakó így fogalmazott: „Az nem ártana, mert engem is majdnem elütöttek… Valamit csináljanak!”

„Mindenképpen jó lenne a gyalogosoknak is, meg az autóknak is, mert rengeteg a baleset ebbe a kereszteződésbe.” – mondta egy másik helybéli nő.

Az utóbbi időben több baleset is történt a kereszteződésben, elütöttek egy gyereket is a zebrán és sarkon levő Lottózóba is bele hajtott egy nagy sebességgel közlekedő autó.

A problémára Szentkirályi Alexandra és Lehoczki Ádám helyszíni bejárással hívták fel a figyelmet.

Megtudtuk: mindkét utca fővárosi kezelésben van, így a karbantartásuk, fejlesztésük a Városháza felelőssége. A Fidesz helyi képviselője többször is kérte a baloldali vezetésű önkormányzatot, hogy telepítsenek jelzőlámpát a csomóponthoz – mindeddig eredménytelenül.

Egy várost nemcsak nagy projektekkel lehet élhetőbbé tenni, hanem az ilyen, elsőre aprónak tűnő, de az emberek mindennapjait érintő lépésekkel is. Itt kezdődik a valódi munka. Lehet, hogy főpolgármester úr fotózkodni nem tud mellette, de ezek azok az intézkedések, amelyek igazán számítanak a budapestieknek

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra a helyszínen és arra kérte Lehoczki Ádám képviselőt, hogy nyújtsanak be egy előterjesztést ez ügyben.

A kereszteződés biztonságossá tételéért Küzd Lehoczki Ádám

Pestújhelyen a Sztárai Mihály térnél metszi egymást a Pestújhelyi út és az Apolló utca. Mindkét út forgalmas, busz forgalmat bonyolít le, a jelenlegi szabályozás szerint az Apolló utcán közlekedőknek van elsőbbsége. A kereszteződés azonban beláthatatlan, az ott lévő zebrák veszélyesek. Mivel az utóbbi években a Fővárosi Önkormányzat részéről szemmel láthatóan nem volt meg a szándék, hogy közlekedési lámpával tegyék biztonságosabbá a kereszteződést, ezért a kerületi FIDESZ frakció tagja már többször kezdeményezte a XV. kerületi önkormányzatnál a tervezés saját költségen történő elvégzését

– magyarázta a Metropolnak Lehoczki Ádám.