Szentkirályi Alexandra leleplezte Karácsony Gergelyt - továbbra is lapít a főpolgármester

A Fővárosi Közgyűlés február 18-án szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, számoljon be a USAID által is finanszírozott szervezetekről. A Közgyűlés március 31-ig adott időt, hogy eleget tegyen a felszólításnak, de a főpolgármester azóta sem reagált érdemben a kérdésre. Szentkirályi Alexandra fővárosi Fidesz képviselőcsoport-vezető Dollár-dossziék néven feltáró sorozatot indított, melyből kiderül, hogy gyanús tevékenységet folytató szervezeteket is pénzelt a Városháza. A kétes szervezetek listája folyamatosan bővül.

Szentkirályi Alexandra megfogta Karácsony Gergelyt Fotó: Pesti Srácok

Szentkirályi Alexandra Dollár-dossziéja egyre több aggasztó kiadásról számol be

Folyamatosan bővül a USAID által finanszírozott szervezetek listája. Saját bevallása szerint a USAID eredetileg humanitárius programokra ad finanszírozást, viszont kiderült, hogy egy Soros-alapítvány által is pénzelt LMBTQ-propagandaszervezet működésére, a chemszex-használók pszichoszociális támogatására, valamint egy Nyitott Budapest nyomásgyakorló lobbiszervezet támogatására különített el vagyont a Városháza.

A Transparency International például teljesen rendben találta a Lánchíd felújítást, ami gyanúsan kapcsolódik a nemrég bekövetkezett hídbotrányhoz. A februárban érkezett felszólításra Karácsony Gergely egy linkekből álló adatbázist osztott meg, amiből nem derült ki semmi.

A Városháza rejtegeti a dollárokat! Köteleztük a főpolgármestert, hogy számoljon be minden olyan fővárosi projektről, ahol USAID-pénzek bukkantak fel. Volt ideje – több mint egy hónap –, mégis csak egy adatbázisokat tartalmazó “linkgyűjteményt” kaptunk. Ez nem beszámoló, ez menekülés. Karácsony megint lapít, pedig a budapestieknek átláthatóságot ígért, amit el is várnak tőle. Ehelyett csak a Soros-hálózat szervezeteivel közösen futtatott projekteket látunk: Amnesty, TASZ, Transparency, Háttértársaság – mindenhol ott a „dollárszag”. Akár bevallja, akár nem, ki fog derülni minden. Mi minden korrupt dollárnak és eurónak utána járunk!

- írja posztjában Szentkirályi Alexandra