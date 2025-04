Továbbra is titkosak a guruló dollárok Budapesten - nem készült el Karácsony Gergely beszámolója

A dollárok útja továbbra sem nyilvános, ugyanis Karácsony Gergely nem készítette el határidőre azt a beszámolót, amiben le kell írnia azt, hogy mely USAID-támogatásokat elfogadó szervezetekkel működött együtt Budapest. Továbbra is titkosak tehát a fővárosi guruló dollárok.

A guruló dollárokról kértek beszámolót, de nem kaptak

A határidőt a Fővárosi Közgyűlés szabta: március 31.

A határidő lejárt, de beszámoló nem került fel sehova, nem tartott az ügyben sajtótájékoztatót, nem tett közzé videót sem az átláthatóságot hirdető Karácsony Gergely.

Az, hogy nem teljesítettek határidőre, felér egy beismerő vallomással

- mondta Szentkirályi Alexandra.

Arra köteleztük a főpolgármestert, hogy számoljon el minden olyan fővárosi együttműködéssel, amiben a USAID korrupt dolláraiból részesült szervezet is részt vett. Tudjuk, nehéz feladat, hisz volt belőle bőven, de épp ezért több mint egy hónapos határidőt kapott. Ez a határidő tegnap lejárt, de beszámolónak nyoma sincs. Ennél nagyobb beismerés nem kell, úgy látszik nemcsak korruptak, de titkosak is a dollárok Budapesten. Mi ezt nem hagyjuk annyiban, a városvezetésnek minden fővárosi korrupt dollárral el kell számolnia!

- hangsúlyozta Facebook videójában Szentkirályi Alexandra.

Ha Karácsony Gergely nem tesz eleget a kötelességének és nem adja ki a szervezetek neveit, akkor is kiderül az igazság. László András kormánybiztost azért küldték Washingtonba, mert az új amerikai adminisztráció folyamatosan bővíti azt a honlapot, ahol ezek a szerződések fellelhetők, ugyanakkor a Szuverenitásvédelmi Hivatal is kutat ez ügyben.

Már most is számos olyan szervezetről tudunk, amikről köztudott az is, hogy együtt működtek Karácsony Gergellyel és az is, hogy kaptak guruló dollárokat.

A teljesség igénye nélkül ilyen például

a TASZ,

az Ökotárs,

a Habitat for Humanity,

de a Lakhatási Koalícióban is több olyan szervezet van, amelyek kaptak már guruló dollárokat.

Az is köztudott, hogy a Lánchíd-rekonstrukció során a Transparency Internationalt bízták meg azzal, hogy monitorozza a felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárást.