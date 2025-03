Miközben a kormány drogellenes szigort vezet be, Pikó szakértője belövőszobát akar Józsefvárosban

Drog és guruló dollárok

Olyan egészen elképesztő javaslatok vannak a fővárosi drogstratégiában, amik fenntartják és elősegítik a drogozást. De ezen nem csodálkozunk, ugyanis a főváros az a hely, ahol összeérnek a korrupt dollárok és a drog.

A TASZ a Budapesti Kábítószer Egyeztető Fórum egyik alappillére. Ők is részt vettek a főváros drogpárti stratégiájának kialakításában és az ő emberük Sárosi is, aki részt vesz Pikó mellett a józsefvárosi drogstratégia kialakításában. A TASZ egy veterán Soros-szervezet, kaptak pénzt az USA-tól és az Európai Uniótól is. Erről hívta fel a figyelmet videójában Hollik István is.

Ez az a drogstratégia, amit mi el akartunk törölni, hogy helyette drog ellenes stratégiát hozzunk létre. Persze ezt a fővárosi közgyűlés droglobbival körbeszőtt tagjai Brüsszel Pétertől Karácsony Gergelyig azonnal leszavazták

– magyarázta Holik.

Drogos partik támogatása, fogyasztói szobák, a szerhasználó hajléktalanok lakhatásának elősegítése és tűcsere vagy tűosztás – sorolta fel a fővárosi drogstratégia elképesztő elemeit a politikus. A nemzet fővárosa nem válhat a drog fővárosává, ehhez viszont összefogás szükséges – hangsúlyozta.