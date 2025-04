Húsvéti csokitojás miatt halt meg egy hétéves kisfiú, nővére élet-halál közt van

Felfoghatatlan gonoszság áldozata lett egy hétéves kisfiú, aki mérgezett húsvéti csokitojás miatt vesztette életét. A finomságot nevelőapukájának exbarátnője küldte. A 35 éves nőt a tragédia után azonnal elfogták. Az elhunyt Luís Fernando Rocha Silva mellett két másik családtag is evett a mérgezett csokiból: a gyerek édesanyja, Mirian Lira és nővére, a 13 éves Evelyn Fernanda, akiket jelenleg is kórházban kezelnek.

Megmérgezte a húsvéti csokitojást (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A család, aki gyanútlanul, örömmel fogadta az ajándék finomságot, egy motoros futártól vette át a csokit, ami mellé üzenetet is kaptak:

Szeretettel Mirian Lirának. Kellemes húsvéti ünnepeket.

Ezt követően az anya egy névtelen telefonhívást is kapott, amiben arról érdeklődtek, házhoz ért-e a meglepetés. Először a hétéves gyermek lett rosszul, akit nem sokkal később kórházba is szállítottak. Az ételmérgezés tünetei gyorsan jelentkeztek nála. Majd Mirian arra lett figyelmes, hogy az ő kezei is lilák lettek és nehezen vette a levegőt. Intenzív osztályra került, ahová nem sokkal később, hasonló tünetekkel került be a 13 éves lánya, Evelyn is.

A tinilány és az anyja még mindig az életükért küzdenek, a hatóságok pedig a tragédia miatt azonnali nyomozást indítottak. Így derült ki, hogy azért volt a család a célpont, mert a kicsik nevelőapja szakított a 35 éves nővel, aki a tojásokat küldte. Ezért pedig úgy akart bosszút állni, hogy megöli a szeretteit, írja a Mirror.