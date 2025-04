Király Viktor felesége hordja a nadrágot otthon

Király Viktor felesége, Virág Anita mindenki szerint egy tüneményes hölgy, akit a hétköznapokban kenyérre lehet kenni. A zárt ajtók mögött azonban eddig senki sem tudta, hogy milyen a temperamentuma, ha az érdekeit érvényesíteni kell. A profi sminkes és kozmetikus viszont most lebukott, köszönhetően a férjének, aki egy vicces videóban meséli el, hogy milyen a házaséletük.

Király Viktor és Virág Anita végre betekintést engedett a házaséletükbe (Fotó: Mediaworks archív)

Király Viktor titkai

Az énekes a napokban egy nagyon vicces TikTok videóban mesélte el, hogy az idő előrehaladtával arra döbbent rá, hogy tulajdonképpen nem ő a főnök a családban, hanem a csinos felesége, aki konkrétan azt csinál az urával, amit csak akar. Az énekes egy régi világslágerhez írt új magyar szöveget a témában, ami így szól:

„Scrollozgatom csendben a telefonom, mert figyel a nejem

Már megint jött egy GLS futár mert rendel a nejem

Régen tele voltam pénzzel, de már üres a zsebem,

Mert ural a nejem, ural a nejem, én csak fogom a fejem

Lehívtak a spanok egy körre, de ural a nejem

Azt mondja este nézzük valami romit, mert ural a nejem

Azt mondták, a házas élet egy csoda és szép lesz,

De ural a nejem, ural a nejem, én csak fogom a fejem”

Viktor a leírásban jelzi egyébként, hogy csak viccnek szánta az egészet, bár ott is megemlíti, hogy "minden viccnek a fele igaz", vagyis ezzel bevallja, hogy amióta házas ember, azóta bizony nincs, és nem is lehet teljes kontrollja a saját élete felett. Az énekes persze szemmel láthatóan is nagyon boldog ebben a kapcsolatban, így valószínűsíthető, hogy önként és dalolva sétált bele az aranykalitkába.