„A fiam tanára ma a halálról mesélt a kisdiákjainak, szerintem ez elfogadhatatlan”

Vannak olyan témák, amelyeket nem szívesen osztunk meg a gyermekeinkkel, amíg még túl fiatalok ahhoz, hogy teljes egészében megértsék, és a helyén tudják őket kezelni. De ki határozza meg, hogy hol a határ a tabutéma és a szükséges információ között? Ki döntheti el, hogy egy gyerek elég érett-e már ahhoz, hogy beszélhessünk vele például a halál tényéről? Egy aggódó édesanya úgy érezte, hogy a 10 éves kisfia még nem elég idős ahhoz, hogy a halál gondolatával ijesztgessék őt, miközben még nem tudja a helyén kezelni a témát. A nő ezért egy vitaindító posztot készített a Mumsnet nevű, nők számára készült támogató oldalon, ahol mindenki elmondhatja a véleményét egy-egy dilemmahelyzetben.

Vitaindító kérdést tett fel anyatársainak egy iskoláskorú gyermek anyukája / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Te mérges lennél, ha a gyermeked tanára elmondaná az osztályának, hogy meghalt az anyukája? A fiam pedagógusa azért mesélte el a diákjainak a veszteségét, mert úgy érezte, hogy magyarázatra szorul, hogy miért nem jött dolgozni néhány hétig. Most visszatért, és a 9-10 éves diákjainak mesélt a tragédiáról és arról, hogy az elmúlt időszakban ő ápolta az anyukáját. Nem érzem úgy, hogy ilyen fiatalon már készen állnának arra, hogy ilyen kendőzetlenül beszéljenek nekik a halálról. Szerintetek ez elfogadható dolog, és csak én reagálom túl, vagy tényleg túlzás volt a tanár részéről?

– tette fel kérdését a kétségbeesett édesanya a Mumsneten.

Talán még semmilyen poszt nem váltott ki ennyire különböző véleményeket az édesanyákból. Egyértelműen ugyanis még azt se jelenthetjük ki, hogy többen támogatták, mint ellenezték volna a dolgot. Sokan ugyanis rámutattak, hogy a halál is az élet része, és ebben a korban már biztos találkoztak valamilyen úton-módon vele, de mások arra is felhívták a figyelmet, hogy egy tanárnak nem ildomos a magánéletét bevinni az iskolába, és ott a gyerekek együttérzését kérnie. Mások viszont üdvözölték a tanár őszinteségét, és hogy egyenlő partnerként kezeli az évtizedekkel fiatalabb diákjait, és szívesen vinnének be neki egy csokor virágot és a részvétükről biztosítanák.