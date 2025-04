A tánc világnapja van ma, ennyi ideje ünnepeljük

43 éve annak, hogy az UNESCO döntése értelmében a "balett Shakespearejeként” ismert, 1727-ben született Jean Georges Noverre születésnapján világszerte táncművészeti előadásokkal ünneplik a tánc világnapját április 29-én.

Andre Agassi és Uma Thurman is 55 éves!

Ma ünnepli 55. születésnapját az 1970-ben született Andre Agassi, amerikai teniszező, aki 17 ATP tornát nyert, többet, mint előtte bárki. 2011 óta az International Tennis Hall of Fame, a Teniszhírességek Csarnokának tagja. Vezette a világranglistát, nyolcszor nyert Grand Slam-tornát egyesben, megnyerte a Tennis Masters Cup döntőjét, a Davis-kupát és az olimpiai bajnoki címet is. 1997 és 1999 között a színésznő Brooke Shields volt a felesége. 2001-ben feleségül vette Steffi Graf teniszezőnőt, két gyermekük van, Jaden Gil és Jaz Elle. 2006. június 24-én jelentette be, hogy visszavonul. Utolsó profi mérkőzését Benjamin Becker ellen játszotta, 2006. szeptember 3-án, amivel 20 éves karriert zárt le.

Varnus Xavér is születésnapot ünnepel

61 éves lett Magyarország egyik legismertebb zongoraművésze, Varnus Xavér, aki 1964. április 29-én született. 1977 óta koncertezik; eddigi életében közel háromezer hangversenyt adott. Budapesti zsinagóga-hangversenyeinek alkalmanként több mint háromezer hallgatója van, de ugyanúgy telt házasak párizsi és angliai koncertjei is. Az 1990-es években négy évig a Zalaegerszegi Orgonafesztivál igazgatója volt.



45 éve nincs velünk a borzongatás mestere

1980-ban, április 29-én halt meg Alfred Hitchcock angol filmrendező, aki a borzongatás mellett a feszültségkeltés mestere is volt és akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint a Psycho vagy a Madarak. A filmtörténet egyik legnagyobb hatású rendezője Londonban született és műszaki rajzoló volt, úgy került a film világába, hogy némafilmekhez rajzolt feliratokat. Később minden mást is csinált a stúdióban és a cég irodáiban, majd egy idő után a feliratokat fordította és írta is. A filmstúdiót, ahol dolgozott Michael Balcon producer vette meg, aki támogatta Hitchcockot filmes karrierjében. 25 filmet rendezett Angliában a 30-as évek végéig, ezt követően David O. Selznick producer hívására Hollywoodba települt át. 1944-ben átmenetileg visszatért Angliába, hogy háborús híradófilmeket készítsen. 1979-ben az angol királynő lovaggá ütötte, és márciusban megkapta az Amerikai Filmintézet díját is. 1980. április 18-án halt meg 81 évesen. Filmjei a félelem és a fantázia keverékén nyugszanak. Jellegzetes az, hogy a rendező szinte minden filmjében egy-egy kisebb szerepben is szerepel. Angliában barna, míg Amerikában szőke színésznőket alkalmazott filmjeiben.