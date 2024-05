Hitchcock madaras rémálma Óbudán elevenedett meg - Vérvajú támadt emberre egy játszótér közelében

Ha belegondolunk, hogy mindez egy játszótér közvetlen szomszédságában történt, akkor ez veszélyes. Súlyos balesetet okozhatnak ezek a madarak, mert szülőt, gyereket is megtámadhatnak. Jó lenne, ha más nem kerülne ilyen helyzetbe. Ha mégis és ne adj Isten nyílt sebet ejt a madár, azt azonnal fertőtleníteni kell, orvoshoz menni vele! A varjú dögevő, bármi bekerülhet az ember szervezetébe! Vagy akár a kutyák is megjárhatják. Nálunk viszonylag sok kistestű kutya él, azokat meg is ölheti egy jól fejlett varjú.