"A kertben néztem a csillagokat, amikor egyszer csak megláttam az idegeneket"

Kétségbeesett bejegyzés jelent meg a Reddit weboldalán két nappal ezelőtt. Egy arizonai farmer árulta el, hogy állítólag megrázó ufó-találkozásban volt része, miközben a kertjében feküdt este a napágyában a csillagos eget bámulta. A férfi arról is beszámolt, hogy ha csak egy pillanatnyi fényjátékról lenne szó, akkor ő maga is szkeptikusan állna hozzá a történetéhez, de kétszer egymás után is megtörtént vele a megmagyarázhatatlan jelenség kedd éjszaka, és nem csak látta, hanem fizikailag érezte is az idegenek érintését.

Megdöbbentő ufó-találkozásról vallott egy arizonai farmer /Fotó: Shutterstock AI / shutterstock

Lehet, hogy kicsit összevissza lesz a történetem, mert még mindig a hatása alatt vagyok és össze vagyok zavarodva. A függőágyamban feküdtem éjszaka a kertben és zenét hallgattam, bámultam a csillagokat. Egyszer csak hatalmas fény töltötte be az eget, mintha egy nagy fényképezőgép vakuja villant volna. Azt mondtam magamnak, oké, ez egy furcsa meteorit lehetett, aminek nem volt csóvája, de aztán 15 másodperc múlva újra megtörtént. Arizona egyik távoli szegletében élek, se szomszéd, se fényszennyezés nincsen itt, esténként mindig nézegetem a csillagokat, sose láttam még ilyet. De most jön csak az igazán durva rész: miközben a két villanás volt, úgy éreztem, hogy egy kéz megfogta a fejemet és megmarkolta a hajamat.

- bár a történet már itt rendkívül ijesztő, az igazán megrázó részletek csak ezután következtek. A férfi ugyanis beszámolt arról, úgy érezte, hogy leszálltak az ufók a környékén, és figyelni kezdték őt:

Azonnal felültem és kirántottam a fülhallgatómat, mert azt hittem, hogy a barátnőm keltett fel, de nem volt ott senki. Libabőrös lettem, pedig nem vagyok egy ijedős fickó, 190 centi magas vagyok. Ezután a kihalt és általában csendes távolból suttogást kezdtem hallani, de nem láttam senkit a sötétben. Remegő hangon kérdeztem, hogy ki van ott. Ezután szélvihar támadt, mintha jelezni akarták volna, hogy figyelnek engem. Őszintén sokkos állapotban vagyok azóta, szerintetek mi történhetett velem?

- tette fel kérdését a fiatalember a világ legnagyobb ufó-közösségének.