A legjobb lett, hátba szúrták; ismét a legjobb lett: íme a legsikeresebb magyar teniszezőnő története

Ő a legsikeresebb magyar teniszezőnő

Szeles Mónika vagy nemzetközileg is ismert nevén Monica Seles a legsikeresebb magyar teniszező: kilenc Grand Slam-győzelmet aratott, 1990-ben a francia Roland Garros legfiatalabb győztese lett. Négyszer nyerte meg az Australian Opent (1991, 1992, 1993, 1996), háromszor a Roland Garrost (1990, 1991, 1992) és kétszer a US Opent (1991, 1992). Szerzett olimpiai bronzérmet (a 2000-es olimpián csak Venus Williamstől szenvedett vereséget), háromszor volt világbajnok, háromszoros Fed-kupa-győztes és nyert Hopman-kupát is. A magyar származású, jugoszláviai, majd amerikai teniszezőnő, aki 2007 tavaszán a magyar állampolgárságot is felvette, 34 éve ezen a napon, vagyis március 11-én taszította le trónjáról Steffi Grafot.

1990–1992 között Szeles Mónika volt tehát a világ egyik legjobb női játékosa, mígnem 1993-ban abba kellett hagynia a sportot. Történt ugyanis, hogy április 30-án egy Steffi Graf-rajongó a teniszpályán hátba szúrta. Az ellene elkövetett merénylet után két évvel 1995–1996-ban újra visszaküzdötte magát az élre. Az 1991. március és 1996. november közötti időszakban öt alkalommal került a világranglista élére, amelyen összesen 178 héten keresztül állt. Leghosszabb ideig az 1991. szeptember 9.–1993. június 6-ig terjedő 91 héten át. Pályafutása során 53 egyéni és 6 páros WTA-tornagyőzelmet szerzett. 2009-ben a teniszhírességek csarnokának tagjai közé választották – írja a Wikipédia.

Szeles Mónika, a legsikeresebb magyar teniszezőnő Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A penicillin felfedezője ezen a napon hunyt el

Sir Alexander Fleming skót származású orvos és bakteriológus volt az, aki a penicillint felfedezte. 1945-ben fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat kapott Chainnel és Floreyval megosztva a penicillin feltalálásáért, valamint annak felfedezéséért, hogy az számos fertőző betegség hatásos gyógyszere. Fleming 70 évvel ezelőtt, 1955. március 11-én hunyt el.

14 éve történt a fukusimai atomkatasztrófa

2011. március 11-én 10 000 ember halt meg Japánban, Fukusimában egy atomerőmű-balesetben. A Fukusima Daiicsi (Fukusima I) atomerőműben helyi idő szerint 14 óra 46 perckor kezdődő földrengést követő szökőár tett kárt. Az ezt követő napokban a helyzet tovább romlott, az atomerőmű hűtése megszűnt, ami további sérülésekhez vezetett.