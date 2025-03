Te is megveheted Putyin felrobbant limuzinját, mélyen a zsebedbe kell nyúlni érte!

Bejárták a világsajtót azok a hírek és felvételek, amelyek arról szóltak, hogy Vlagyimir Putyin limuzinja felrobbant Moszkvában. A szóban forgó járműről azóta kiderült, hogy abban nem az orosz elnök utazott, illetve az is, hogy senki nem sérült meg a robbanásban, habár azt követően az autó lángokba borult. Utánanéztünk, hogy pontosan, milyen luxusautó is az orosz elnöki flottába tartozó limuzin, amit akár te is megvehetsz!

Az Aurus Senat luxusautó az orosz autóipar és a Porsche együttműködésének az eredménye. Először 2018-ban lehetett hallani az autóról, amikor Vlagyimir Putyin közölte, hogy a stuttgarti autógyár közreműködésével az orosz járműkutató és - fejlesztő intézet tervei alapján egy minden szempontból új luxuslimuzint fejleszt ki az orosz autóipar. A leginkább a Rolls-Royce Phantom típusára hasonlító, páncélozott luxuslimuzin az államfő beiktatási ceremóniáján debütált.

Putyin limuzinja felrobbant, pedig az övé volt a legnagyobb Természetesen az orosz elnök nem egészen olyan Aurus Senatban furikázik, mint amilyet te is megvehetsz. Az orosz elnöki Aurus Senat fokozottan golyóálló, többrétegű páncélozott karosszériával, 65 milliméter vastag, edzett golyóálló üveggel, megerősített alvázzal és tömör gumikkal. Az elnöki limuzin rendelkezik még beépített támadó könnyűfegyverekkel és független oxigénellátó rendszerrel is, a kocsi összsúlya pedig 7,2 tonna.

A szalagról leguruló első Aurus Senat 598 lóerős volt és a hibrid hajtással szerelt változatot 246 ezer dollárért, azaz mai árfolyamon potom 92 millió forintért lehetett beszerezni. Az első évben összesen 113 példányt értékesítettek belőle. Az egyiket ezek közül pedig Kim Dzsong Un, észak-koreai vezető vette át.

A legutóbbi, 2024-es modellfrissítés óta a luxuslimuzinban már hibrid hajtással szerelt, 4,4 literes, V8-as biturbós motorból jön az 598 lóerős teljesítmény. A 2024-es típust kilencfokozatú automata váltóval kínálják és 6 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, a végsebessége pedig 250 km/h.

A megújult Aurus Senat emellett

szélesebb LED-mátrix lámpatesteket ,

, új lökhárítót és

és új hűtőrácsot is kapott.

A luxuslimuzin belseje is változott: egy orosz fejlesztésű szórakoztató és információs rendszer és a hozzá tartozó, 13 colos érintőképernyő mellett plusz 3 kamera - amelyből egy a sofőrt figyeli -, és éjjellátó rendszer is került az autóba. Ennek becsült vételára jelenleg 330 ezer euró, ami most több mint 130 millió forint – ha esetleg ilyet szeretnél. A polgári sorozat gyártása idén indult a Toyota korábbi szentpétervári üzemében.