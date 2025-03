„Mindig is nagy vágyam volt” – Lamborgihivel rója az utcákat Bence

Egy Lamborghini Huracán bukkant fel az egyik szegedi lakótelepen a minap. A Delmagyar megtalálta a luxusautó tulajdonosát, akinek, mint kiderült, két csodajárgány is lapul a garázsában. A sportautó mellett ugyanis egy családi terepjárója is van – természetesen ugyanebből a márkából.

– Mindig is nagy vágyam volt, hogy legyen Lamborghinim. Éppen tíz éve volt, amikor egy közösségimédia-posztban ki is írtam egy kocsi fotója mellé, hogy az álmok valóra válhatnak. Öt évvel később pedig meg is vettem az első Lamborghinimet, az Urust – mesélte Kocsis Bence Márk. A 33 éves algyői férfi kriptobefektetésekkel foglalkozik, karrierje belendülésekor ez volt az első, amire költött vagyonából. A kétgyermekes édesapa kifejezetten családi autónak vette a V8-as motorral ellátott, 650 lóerős kocsit: gyerekülés is van benne.

– Százra 3,4 másodperc alatt gyorsul – beszélt a teljesítményéről Bence.

A speciális kiadású Lamborghini Huracánt Bence azért vette, hogy legyen egy igazi sportautója is. Egy idős német házaspár adta el neki, akiknek csupán díszként állt az otthonában, sosem használták.

– Nekik túl vad volt. Pedig akkor még szürke színű volt. Nem tudom, a mostani, átfóliázott verziót akkor milyennek találnák – nevetett az algyői férfi, akinek járműve szerepelt már több videoklipben és a Gran Tourismo című film utolsó részében is. Nem véletlenül: ez a modell a luxusautók versenyén, a DTM-en is szerepel, az STO, azaz szuper trófea kiadás az, ami utcai használatra is alkalmas. Összesen pár száz darabot gyártottak belőle, Magyarországon maximum 5 látható a 600 lóerős, V10-es motorral hajtott járműből.