Nem csitul a járvány; robbanás Ózdon; fordulat a Till Tamás-ügyben

Épp ezen a héten történt 35 éve, hogy 1990. március 3-án hidrogénrobbanás történt az Ózdi Kohászati Üzemekben. Ez volt a hazai kohászat legnagyobb tragédiája – a robbanásban több mint 10 ember vesztette életét.

Idén történt 35 éve az ország egyik legmegrázóbb robbanása / Képünk illusztráció: Unsplash

Robbanás rázta meg Ózdot

Nem sokkal műszakkezdés előtt, a reggeli órákban történt a robbanás a kohászatban. A halálos balesetben 13 ózdi, illetve a város környéki kohász is életét vesztette. A szörnyű napon a kohászatban az öntésre váró vasúti kocsin lévő üst, az erre a célra készített betontartály felett állt, melynek szerepe az volt, hogy ha az üst várakozás közben a benne lévő folyékony vastól kilyukadna, abba folyjon. Ez esetben így is történt, a tragédia a tartályban lévő víz miatt következett be – másodpercek alatt megtörtént a robbanás.

Az Ördög-árok titka

Te tudtad? Budapest alatt egy elfeledett folyó kavarog, amit évszázadokkal ezelőtt föld alá temettek! Egy patak vize hömpölygött egykor a János-hegy és Hárs-hegy között, ami mély völgyet vájt magának és keresztülfolyt a mai Városmajoron, Krisztinavároson és végül a Dunába ömlött. A víz évszázadokig szabadon hömpölygött. A néphagyomány szerint azonban az Ördög-árok neve nem csupán vad sodrásának köszönhető. A helyiek úgy tartották, hogy a patakot maga az ördög szelte ki a földből, hogy csapdába csalja az óvatlan utazókat.

Az Ördög-árok rengeteg ember életét elragadta / Fotó: Fortepan/FŐMTERV

Nem csillapodik a járvány

Többfrontos támadás alatt az emberek szervezete. Egyszerre háromféle vírus – a koronavírus, az influenzavírus és az RS-vírus – is jelen van hazánkban. A Nemzeti Népegészségi Központ (NNK) eheti közlése szerint továbbra is sok a beteg a járvány miatt, százezrek kapják el valamelyik vírust. Egyelőre nem látni a járvány végét. Az NNK becslése szerint 2025. február 24–30. között az országban 87.900 ember fordult orvoshoz influenzaszerű, és 329.400 ember akut légúti fertőzés tüneteivel. Ez azt jelenti, hogy 100.000 lakosból 916 beteg kereste fel orvosát influenzás panaszokkal és 3431 beteg akut légúti fertőzés miatt.

Egyelőre még nem látni a járvány végét / Képünk illusztráció: Unsplash

Kétségbeesve keresik

Nincs nap, hogy ne gondolna Farkas Ágnes Juditra a családja. A budapesti idős asszony több mint egy hete tűnt el. A Metropol számolt be róla elsőként, hogy Ágnes február 27-én a XII. kerületben feltehetően egy buszra szállt, majd nyom nélkül eltűnt. Az idős asszony hollétéről a mai napig nincs tudomása a családjának, ezért a fia, Bence, most a Facebookon kétségbeesetten kért segítséget.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a kórházakkal, a betegellátókkal... Vidéken is hívjuk a nagyobb kórházakat de egyenlőre még csak a miskolci kórházban van kontaktunk

– nyilatkozta a Metropolnak Bence.