Mától a nyugdíjasok is igényelhetik az otthonfelújítási támogatást

Újabb jó hírt kaptak a nyugdíjasok

Március 26-tól indul a vidéki otthonfelújítási program a nyugdíjasoknak- mondta el Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadójának Facebook-oldalán. Az erről szóló kormányrendelet értelmében azok a nyugdíjasok igényelhetik a támogatást, akik az alábbi ellátások valamelyikében részesülnek:

öregségi nyugdíj,

özvegyi nyugdíj,

az irányadó nyugdíjkorhatár betöltését követő rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás,

korhatár előtti ellátás,

szolgálati járandóság,

átmeneti bányászjáradék,

táncművészeti életjáradék,

öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély,

öregségi, munkaképtelenségi járadék.

A támogatás akkor is igényelhető majd, ha a nyugdíj vagy azzal egyenértékű járadék folyósítása épp szünetel. Az otthonfelújítási támogatás az építési munkálatok befejezése és a számlák kifizetése után, legkésőbb 60 napon belül, de legkésőbb 2026. június 30-ig igényelhető. A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani, elektronikusan, postai úton (Magyar Államkincstár, 1938 Budapest) vagy személyesen. A Kincstár a beérkezett kérelmeket 90 napon belül elbírálja – elektronikus benyújtás esetén ez az időtartam 30 napra rövidül.

221 éve hunyt el a sakkozógép magyar feltalálója

Kempelen Farkas tudós, feltaláló 1734. január 23-án született Pozsonyban és 221 éve, 1804. március 26-án hunyt el Bécsben. Nyolc nyelven írt, beszélt, németre fordította Mária Terézia törvénykönyvét, nem mellesleg megépítette a beszédutánzó gépet és ő tervezte a Budai Várszínház épületét is. Ő volt a XVIII. század egyik legjelentősebb magyar tudósa és feltalálója. Egy másik találmánya volt a gőzkondenzátorral tervezett gőzgép, Buda vízellátásának javítására vízemelőt tervezett, megszerkesztette a gőzturbina ősét és 1788-ban benyújtotta találmányát II. József császárhoz. Ötvösként, költőként, íróként, és építészként is tevékenykedett, de a pozsonyi várban a vízvezetékrendszert is ő építette ki, és a schönbrunni szökőkutak is az ő alkotásai. Emellett 1772-ben írógépet készített Paradis Teréz, a vak bécsi zongoraművésznő részére, illetve egy mozgatható betegágyat a himlőben megbetegedett Mária Teréziának. Leghíresebb találmánya mégis a sakkozógép, melyet 1769-ben készített.