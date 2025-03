„Mit tegyek? A férjem azt akarja, hogy felmondjak, otthon üljek és gyereket neveljek!”

Mondtam neki, hogy fontolóra veszem az ajánlatát, de úgy gondolom, hogy ez csak akkor működhetne, ha törvényileg jogosulttá lennék a cégéből részesedésre. Ha a házasságunk örökké tart, akkor nyilván ez semmilyen negatív hatással nem járna a számára, de ha egyszer elválnánk, akkor nekem is biztosítva lenne az esélyem a talpra álláshoz. Ő azonban csak azt hajtogatta, hogy bíznom kell benne és ennyi kockázatot megér a dolog. Megpróbáltam elmagyarázni neki, hogy nem arról van szó, hogy ne szeretném őt, hanem arról, hogy ha elhagyom a kereseti lehetőségemet, akkor én áldozatot hozok érte, amiért cserébe csak biztonságot kérek. Erről beszélgettem néhány barátunkkal is, ők azonban a fejemhez vágták, hogy kapzsi vagyok, és úgy beszélek, mintha alapból a házasságunk kudarcát tervezném. Az egyikük még azt is kijelentette, hálásnak kéne lennem, hogy egyáltalán felajánlotta a férjem, hogy támogat, amíg a gyerekünket nevelem. Most kétségbeesett vagyok és nem tudom, hogy mitévő legyek.