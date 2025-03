Hátborzongató felfedezés a sivatag alatt, 5000 éves titokra derült fény

A kutatás hajtóereje az volt, hogy az Egyesült Arab Emírségek felfedezték, hogy több régészeti lelőhely is található a sivatag közepén, és több olyan objektum is, amely azt bizonyította, hogy nem volt lakatlan a sivatag. Tekintettel az éghajlatra és arra, hogy az ország nagy része sivatag, logisztikailag nagy kihívás volt a sivatagot a földről vizsgálni. Ezért voltak kulcsfontosságúak a műholdadatok. Kellett egy olyan technológia, ami belát a homok alá ott is, ahova mi gyalog nem tudunk eljutni.