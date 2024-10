Megdöbbentő dologra bukkantak rá az Indiana Jones-mozi ikonikus helyszínén – Videó!

A jordániai sivatag közepén épült több ezer évvel ezelőtt a világ hét új csodájának egyikeként emlegetett Petra. Az ikonikus helyszín világhírét öregbítette az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag című film és a mai napig az egyik legnépszerűbb turistahelyszín. Most azonban kiderült, sokkal több titkot rejt, mint ahogy a kutatók hitték. A mélyére ásva ugyanis megdöbbentő felfedezést tettek a régészek.

Meglepő dolgot fedeztek fel Petránál (Fotó: Marry P / shutterstock)

A filmben a Szent Grál titkos búvóhelyeként vált ismertté a korábbi kereskedelmi csomópont, amely napjainkra romvárossá vált, miután évszázadokig lakatlan volt. A turisták milliói mellett azonban a mai napig ásatásokat és kutatásokat is végeznek a helyszínen. Most a DailyStar számolt be róla, hogy az ősi város alatt eltemetve egy eddig nem ismert sírkamrára bukkantak a kutatók, benne 12 emberi csontvázzal, illetve műkincsekkel. Egyes becslések szerint a leletek akár 2000 évesek is ehetnek. Dr. Pearce Paul Creasman, az Amerikai Kutatási Központ ügyvezető igazgatója vezette a régészcsoportot, mely a meglepő felfedezést tette. Egy földradar segítségével megállapították, hogy az eredeti két sírból álló építményhez további alagutak kapcsolódnak a föld alatt.

Ki hinné, hogy a túristalátványosság a régészek számnára is tartogat meglepetéseket?! (Fotó: Blaine Harrington III)

Augusztusban tárták fel a termet és megdöbbentek attól, amit találtak: bronzból, vasból és kerámiából készült emléktárgyakat fedeztek fel a holttestek mellett. Ráadásul az egyik csontváz kezében egym a Szent Grálra hasonlító tárgyat fedeztek fel.

