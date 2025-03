Baljós bejelentést tett a szakértő: újabb aszteroida közeledhet a Föld felé

Egy pusztító aszteroida tarthat egyenesen a Föld felé, a szakértő szerint pedig nincs meg a technológiánk arra, hogy észleljük, vagy hogy megakadályozzuk.

Újabb aszteroida tarthat a Föld felé / Fotó: Pexels

A 2024 YR4 névre keresztelt aszteroida nem kis aggodalomra ad okot, tekintve, hogy még a NASA és más űrügynökségek is nagyon komolyan kezelik ezt az űrsziklát. Az aszteroidát tavaly év végén fedezték fel: a hírek szerint akkora, mint a Szabadság-szobor, és egy egész várost képes lenne elpusztítani, amennyiben eltalálja a bolygónkat. A csillagászok úgy vélik, hogy a 2024 YR4 a Földdel való ütközése után robbanást idézne elő a levegőben, ami körülbelül 8 millió tonna TNT-nek felelne meg, és a helyszín körüli 50 kilométeres sugarú körzetet érintené. Az ütközés várhatóan 2032-ben következik be, a NASA Földközeli Objektumtanulmányok Központja (CNEOS) pedig azt jósolja, hogy az aszteroida bolygónkkal való ütközésének az esélye 1 a 43-hoz, egészen pontosan tehát 2,3 százalék a 100-ból. Azonban egy, az Európai Űrügynökséggel együttműködő tudós nemrég arra figyelmeztetett, hogy mindeközben egy másik aszteroida is közvetlenül a bolygónk felé tarthat.

Luca Conversi, az ESA tudósa nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, talán még nagyobb fenyegetésekkel is szembe kell néznie a bolygónknak, és meglehet, hogy még csak nem is tudunk róla. Mint mondta, ez azért van, mivel a veszély a Föld vakfoltjában rejtőzhet. A legnagyobb probléma ugyanis az, hogy még mindig nincs meg az a fajta technológiánk, amely lehetővé tenné számunkra, hogy átkutassuk a Föld és a Nap közötti teret, mert túl erős a fény.

Conversi ezt úgy fogalmazta meg:

Megvan az esély arra, hogy egy YR4 méretű aszteroida közeledik a Nap felől, de egyszerűen nem észleltük.

Conversi elmondása szerint az utolsó nagy aszteroida, amely teljesen észrevétlenül érkezett, a cseljabinszki meteor volt, amely 2013-ban a Föld légkörébe lépve elégett, majd Oroszországban landolt.

Teljesen észrevétlen maradt, mert a Nap irányából érkezett. Nem talált el semmit, de hangrobbanást váltott ki, amely betörte az összes ablakot a közeli Cseljabinszk városában. Több száz ember - akik az otthonuk ablakán keresztül figyelték -, megsérült a törött üvegek miatt

- tette hozzá Conversi, a Unilad beszámolója szerint.